No se puede hablar de paz y al mismo tiempo cometer atentados: MinInterior a ELN

El Gobierno Nacional, a través de su ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió al ELN que mientras no deje atrás los ataques terroristas y las “acciones demenciales”, no se puede repensar si se abre o no la puerta de reanudar el quinto ciclo de conversaciones en la mesa de Quito, Ecuador.

“El asunto está en la cancha del ELN en la medida que deje atrás esas acciones demenciales y terroristas, se podrían repensar las cosas”, sostuvo Rivera.

“Uno no puede hablar de paz y al mismo tiempo cometer atentados como el que conocimos el fin de semana anterior en la costa Atlántica”, puntualizó.

Cabe precisar que en la tarde de este martes la delegación de paz del ELN dijo que espera que el jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell, retorne este 31 de enero a Quito para reanudar los diálogos y superar la crisis.