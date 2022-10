No se puede usar la paz para hacer adoctrinamiento: Álvaro Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe criticó una foto en la que aparecen niños de una escuela en los Montes de María sosteniendo un cartel que dice: “abrazamos la JEP”.



En entrevista con BLU Radio, el exmandatario dijo que la paz no puede usarse para hacer adoctrinamiento, razón por la cual propuso que niños de escasos recursos puedan asistir a colegios y escuelas privados.



“La verdad es que no se puede seguir usando la paz para hacer adoctrinamiento. No creo que esos niños tengan real comprensión de la JEP. La paz no es adoctrinamiento”, añadió.