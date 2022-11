No se va porque no tiene problemas con justicia: MinInterior sobre hijo de ‘Jorge 40’

La llegada del abogado Jorge Tovar Vélez al grupo de articulación interna para la política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior desato una controversia por tratarse del hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien fue responsable de miles de crímenes y secuestros en los años 90 y principios del 2000.

La ministra del Interior defendió el nombramiento de Jorge Tovar Vélez luego que generara polémica por ser hijo de ‘Jorge 40’.

“Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidad a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir. Pero mientras tanto no se va a ir, porque él no tiene ningún problema con la justicia, por un lado, y por el otro, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación en este país”, expresó la ministra del Interior Alicia Arango.

Para la ministra, el país tiene que cambiar de pensamiento y dijo que defendería el nombramiento del hijo de ‘Jorge 40’ si lo tiene que hacer.

“Tampoco tiene la culpa que su papá se hubiera equivocado. El tema no es porque sea Jorge Tovar, la cosa es porque son inocentes, que no tienen por qué llevar durante toda su vida una carga que no le pertenece”, agregó la ministra del Interior.

“A mí me duele tremendamente que juzguen a una persona sin conocerla, que se juzgue por el hecho de ser hijo de equis persona, eso no puede ser, eso no es justicia, eso no es paz ni reconciliación”, dijo Arango.

El nombramiento de Jorge Tovar Vélez como nuevo director de víctimas del Ministerio del Interior generó una tormenta política en el Congreso. Para la Alianza Verde es una ofensa su nombramiento.

“Enorme equivocación del Gobierno Nacional y de la ministra del Interior al entregar y permitir que este cargo lo ocupe el hijo de un reconocido jefe paramilitar”, dijo el senador Antonio Sanguino.

Sin embargo, desde el partido de la Fuerza Alternativa afirmaron que se trata de un acto de reconciliación con Tovar Vélez y miembros del antiguo secretariado de las Farc, por lo que advirtieron que está comprometido con la paz.

“Me parece que el dio las explicaciones necesarias y aquí en Colombia no existen los delitos de sangre. Una cosa es lo que hace mi papá y otra cosa es lo que yo hice, yo también soy víctima de este conflicto”, señaló Pablo Catatumbo.

Desde el Centro Democrático defendieron el nombramiento de Tovar.

“Lleva más de dos años en el Ministerio del interior y precisamente manejando temas de víctimas y reconciliación”, resaltó el senador Ciro Ramírez.

Jorge Tovar Vélez ha trabajado en la Alcaldía de Valledupar, en la oficina asesora de Paz de la Gobernación del Cesar, en la Organización Internacional para las Migraciones, en la UTL del representante Juan Manuel Daza y en los últimos meses hizo parte del Ministerio del Interior.