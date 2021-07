No son “manzanas podridas”, hay un patrón delictivo: presidente de la JEP sobre falsos positivos

Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP, habló en Mañanas BLU del informe sobre la imputación de crímenes de guerra a diez militares y un civil por la muerte de, al menos, 120 personas entre 2007 y 2008 en Norte de Santander. Las víctimas se hicieron como miembros de grupos ilegales abatidos en operativos. El magistrado detalló las investigaciones que adelanta la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz por 'falsos positivos'.

¿Qué lleva a la JEP, en este informe, a decir que hubo una política institucional sobre el conteo de cuerpos que deriva en los 'falsos positivos'?

"Lo que hace la JEP en este auto es comprobar un patrón de macrocriminalidad, un patrón que da cuenta, no de hechos o actos aislados o procedimientos singulares, sino de un modus operandi, de un plan criminal que se diseñó fríamente. Se llev´´o a cabo colocando recursos del Estado colombiano de todo orden y se ejecutó de agentes propios del estado", explicó Cifuentes.

Por lo anterior, Cifuentes afirmó que los 'falsos positivos' "no son manzanas podridas", sino "situaciones que se repiten en asesinatos y desapariciones forzadas".

"No resulta casual, no se trató de un acto de manzanas podridas, sino de situaciones que se repiten en asesinatos y desapariciones forzadas. Se trata de una verdadera política. Son órdenes que se dan, que no corresponden a la realidad, que se imparten, son actas que se adulteran, son actas de levantamientos de cadáver que se adulteran. Son municiones del Estado. En ese sentido, se trata de un plan criminal", dijo Cifuentes en BLU Radio.

"Se trató de un mecanismo selectivo"

Según Cifuentes, los 'falsos positivos' es "un mecanismo selectivo donde se hizo un uso desviado de la inteligencia militar.

Sobre selectividad en 'falsos positivos'

De acuerdo al presidente de la JEP, las personas seleccionadas en 'falsos positivos' eran "personas discapacitadas, personas que podrían tener relaciones con narcotráfico, de la calle, personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad".

