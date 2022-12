“No son vacaciones”, afirma Concejo de Bogotá por puente de cinco días

María Clara Name, presidenta del Concejo, explicó porque no habrá sesiones en el cabildo desde este viernes y hasta el próximo jueves.

Publicidad

Name manifestó que además de los dos días del fin de semana, no sesionarán el lunes porque no estaba programado en la agenda que hacen voceros de las bancadas, el martes por la celebración de la fundación de Bogotá y el miércoles 7 de agosto por ser festivo de independencia.

Sin embargo, Name aseguró que esos cinco días no son ni receso ni vacaciones porque el lunes tendrán que reponerlo. Además, la presidenta del Concejo aseguró que en la entidad se tienen que trabajar mínimo 20 días al mes y en julio se tienen programados 23 encuentros.

Publicidad

A los concejales de Bogotá les pagan por sesión cerca de un millón de pesos y de acuerdo con Name, “desde el mes de febrero al 31 de julio han habido 131 días hábiles y se han trabajado 144 días, más de lo que se debería”.

Publicidad

Para colmo de males, esta semana se conoció que en lo corrido del periodo solo se ha aprobado solo cuatro proyectos de acuerdo, de los 26 que se han presentado.