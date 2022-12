No soy el candidato del presidente Santos: Humberto de la Calle

El exjefe negociador del Gobierno en La Habana y ahora candidato presidencial, Humberto de la Calle, dijo que no es el candidato del presidente Juan Manuel Santos, a pesar de tener muchas cosas en común como el proceso de paz con las Farc.



“No tengo cuotas y nunca he tenido. Soy responsable hasta la última coma del acuerdo que puso fin al conflicto, pero al mismo tiempo me siento con libertad de postulación política”, expresó en entrevista con BLU Radio.



Agregó que él “realmente” no hizo parte del Gobierno y agregó que en es partidario de preservar lo bueno que este ha hecho y de cambiar lo que sea necesario.



“Me siento en total libertad para proceder por ese camino”, precisó.



De La Calle dijo que contempla una consulta interpartidista para conformar una gran coalición que les permita llegar a la Casa de Nariño: “Hay que establecer un mecanismo, que puede ser una consulta interpartidista, antes de la primera vuelta”.



De otro lado, De la Calle reconoció que el Partido Liberal ya no tiene la misma fuerza de hace algunos años, en referencia a los bajos resultados de la consulta de este domingo.



“En general, el Partido Liberal ha perdido sitio y ha perdido incidencia. Justamente una de las ideas es que hay que tratar de recoger a quienes migraron a otros partidos”, dijo.



Agregó que, así las cosas, hay más liberalismo que partido y que esa será una de sus tareas como candidato a la presidencia: tratar de conformar una coalición enorme.



