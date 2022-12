No tengo ningún papel que cumplir en Comisión de Paz: Marta Lucía Ramírez

En entrevista con Blu Radio, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, explicó las razones por las que decidió renunciar a la Comisión Asesora de Paz creada por el presidente Juan Manuel Santos (Lea también: Marta Lucía Ramírez renunció a la Comisión Asesora de Paz creada por Santos ).



“Esperaba que pudiéramos discutir todos los temas en la Comisión, pero no hemos tenido reuniones. Le he escrito cartas al presidente de la República recomendándole reunir a la Comisión pero no pasó nada”, comentó.



En ese sentido, dijo que siente que no tiene “ningún papel para cumplir ahí”, por lo que ahora seguirá siendo un ‘filtro’ externo, entre los colombianos y los negociadores de paz del Gobierno (Lea también: Comisión de la Verdad no debe desviar de temas principales: Marta L. Ramírez ).



Antanas Mockus, Clara López, el cardenal Rubén Salazar, el general (r) Rafael Samudio, Andrés Pastrana, entre otros, hacen parte de la Comisión Asesora de Paz y hasta el momento continuarán conformándola.



Esta fue la carta que le envió Ramírez al presidente Santos donde le anuncia su renuncia:



"El día de hoy he presentado mi renuncia a la Comisión Asesora de Paz, por ser una Comisión que no tuvo ningún impacto diferente a lo mediático desde el día en que se convocó.



Estamos ante una Comisión que no concreto una sola reunión en estos últimos meses, a pesar de los crímenes atroces que ha cometido las Farc en contra de la población civil, en contra de nuestros militares y policías, en contra del medio ambiente. Es una Comisión realmente que no tiene mayor interés para el Gobierno, que no ha tenido el lugar serio que se merece.



Yo he propuesto en esa Comisión que no se les dé a las Farc ningún acceso a la justicia transicional por los crímenes cometidos durante el proceso de negociación, he propuesto que se establezcan plazos, he propuesto condiciones, y sí esto no se debate en la comisión asesora pues no tiene ningún papel que cumplir dicha comisión.



Seguiré aportando mi trabajo, ideas y capacidad de convocatoria porque los colombianos seamos exigentes en apoyar y trabajar por un proceso de fortalecimiento institucional que nos lleve a una paz de verdad.