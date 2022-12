No tengo plan B porque no hay necesidad: Santos sobre plebiscito por la paz

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no cuenta con un plan B para el plebiscito por la paz, pues se mostró confiado en que esta iniciativa creada para refrendar los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en Cuba sea aprobada por la Corte Constitucional.

“No tengo plan B porque no hay necesidad de plan B”, indicó el mandatario cuando le preguntaron si tenía otra opción diferente al plebiscito que se tramita en la Corte.

Así mismo, durante el Congreso de Andesco, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que si las Farc tienen dineros o cuentas escondidas y son ubicadas las autoridades procederán a su incautación.

El mandatario advirtió que las Farc podrían perder beneficios en caso de que no reporten o entreguen esos dineros producto de actividades ilícitas.

“Ellos dicen (las Farc) que han invertido en aparato militar. Yo llevo 10 años, no hay colombiano que le haya dado más duro a la guerrilla que yo. Y he estado persiguiendo esa plata desde ese tiempo. No hemos podido ubicar esas fabulosas cuentas”, señaló.

Santos agregó que “vamos a seguir persiguiéndola y si la tiene se la incautamos y pierden sus beneficios. Ante eso ¿qué hacemos? Hemos identificado tierras con testaferritos y las vamos a incautar. Créame llevo 10 buscando esa plata”.

El mandatario fue indagado por asistentes al evento sobre su declaración de que si no se firma la paz habrá guerra urbana. Dijo que cada vez que se fracasa en la paz puede ocurrir eso, pero afirmó que “eso ya no va a pasar, no es una amenaza”.

Añadió que “lo del incremento de los impuestos, que usted los va a subir, las guerras son más costosas”.

Santos indicó que una gran parte de las armas serán entregadas a la ONU y el resto es para hacer tres monumentos que estarán ubicados en Nueva York, Cuba y Colombia.

Escuche en este audio más información sobre:

-Fiscalía reveló que adelanta investigaciones por denuncias en las que se afirma que el ' Clan del Golfo' estaría tomando las zonas en las que tenía control territorial la guerrilla de las FARC.

-El comité de víctimas de Bojayá se pronunció acerca del anuncio del cese el fuego bilateral, asegurando que es un avance positivo para el país que contribuirán al crecimiento de los ciudadanos.

-El Banco de la República pondrá en circulación el nuevo billete de 20 mil pesos. Cuáles son las características de este billete.

-El empresario panameño Mayer Mizrachi aseguró que su excarcelación fue legal y no pagó ningún soborno a los guardias del Inpec. Dice que no está evadiendo la justicia de su país y confirmó que busca asilo político en Colombia.

-Las autoridades buscan en Barranquilla y su área metropolitana a una menor de dos meses que fue robada a su madre mientras se movilizaba en un motocarro.

-Desde el parlamento venezolano coinciden con la necesidad de diálogo en el país, como lo ha sugerido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero creen que el punto de partida debe ser el referendo revocatorio.

-A dos días de comenzar el segundo torneo de la Liga Colombiana los equipos continúan reforzándose… Junior y Millonarios anuncian la llegada de nuevos jugadores.

-Serán 22 mil recicladores los que estarán vinculados en el nuevo esquema de aseo de Bogotá; la administración distrital les brindará capacitación, formación y asesoramiento para que se acoplen al nuevo proyecto.