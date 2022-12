No todo es cárcel: es imposible la extinción de dominio a carros que bloqueen vías, dicen penalistas

El fiscal Francisco Barbosa anunció el jueves que los vehículos destinados a la obstrucción de las vías pública, durante el paro naciona l, pueden ser afectados con la acción de extinción de dominio. Es decir, quitarles los camiones y carros.

La razón, según el fiscal, es que estos son utilizados para la comisión de una actividad ilícita.

Publicidad

Al respecto, el penalista Iván Cancino dijo a BLU Radio que, de entrada, la respuesta a la propuesta es que eso no es posible.

“La primera respuesta es no. Si bien es cierto hay un tipo penal que habla de obstrucción a vías públicas, que afecten el orden público, tiene unos requisitos muy claros, que difícilmente se configura en estos casos”, dijo.

Añadió que, con las reformas recientes a la ley de extinción de dominio la Fiscalía debe proponer la extinción a un juez, que es quien debe tomar la determinación.

Sin embargo, el abogado manifestó que solo en caso excepcionales se podría debatir.

Publicidad

“En casos excepcionalísimos podría darse el debate, como en el caso del bebé que murió porque no dejaron pasar la ambulancia”, dijo.

De otro lado, el abogado Francisco Bernate manifestó que, si bien él no está de acuerdo con los bloqueos, también condena a un Estado que muestra los dientes a las personas que protestan.

Publicidad

“¿Cuál es la salida? Es policiva, no penal, pero también la concertación. No puede ser que todos los problemas los vayamos a resolver a punta de cárcel o confiscando. Eso no puede ser”, explicó.

En ese sentido, Bernate explicó que la extinción de dominio se aplica solo cuando el bien es adquirido ilícitamente, producto de un delito.

“Pareciera que en la interpretación del fiscal los camiones son el medio con el que se obstaculiza la vía y la vía es un delito. Bajo ese mismo pretexto, habría que aplicar la extinción de dominio a los manifestantes sobre las cosas que portan: los zapatos, la ropa, los pitos, las flautas”, aclaró.

Escuche las entrevistas completas en Mañanas BLU: