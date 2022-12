No todo vale; los seres humanos no somos cosas ni animales: Clara Rojas ante JEP

Tras diez años de estar en libertad, la exjefe de debate de la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt en 2002, Clara Rojas, relató ante la Jurisdicción Especial para la Paz, cómo fue su cautiverio. Entregó detalles sobre las horas anteriores a su secuestro y pidió a las Farc que no repitan jamás este tipo de crímenes.



Con la consigna de que "los seres humanos no son cosas ni animales" y la convicción de que el secretariado de las Farc fue responsable de su secuestro, la congresista, en 22 capítulos, resumió lo vivido en los últimos 16 años. En especial, el período entre 2002 a 2008, tiempo de su cautiverio.

Enfatizó en que el secuestro "no se debe desear ni al peor enemigo" y lanzó duros cuestionamientos sobre lo que sucedió cuando estaban en Florencia en febrero de 2002, minutos antes de llegar a San Vicente del Caguán.



“Un capitán, el cual no recuerdo su nombre, creo que era Barrera, pero no estoy segura, le dijo a la candidata que la escolta no la acompañaría a ella a San Vicente del Caguán. No sé por qué ni quién dio esa orden", relató.



Según Clara, hay dos puntos para reflexionar sobre ese día: ni seguridad, ni transporte seguro para la candidata y su delegación.

“Sería ideal que se indague por qué nos quitaron la seguridad, por qué no nos garantizaron el transporte y que se revise la minuta de ese entonces”, manifestó.



Sobre las Farc, la congresista explicó que nunca entendió por qué la secuestraron. "Escasamente era amiga de la candidata, literalmente le cargaba la maleta. Yo lo hacía con el mayor de los gustos".



Estando secuestradas, el partido Oxígeno Verde perdió la personería jurídica y, según Rojas, fue porque “obviamente” no tenían forma de hacer campaña.





Dijo que luego, estando en libertad, Ingrid pidió indemnización, pero el país le cayó encima.



"Yo me tuve que quedar callada. El secuestro me interrumpió mi vida. Ni qué decir sobre mi hijo", agregó.



Relató que al momento de nacer Emmanuel (su hijo) ya estaban ubicados por el Ejército, pero no habían decidido llegar porque temían por sus vidas.



"Los guerrilleros lo sabían. Por eso empezamos una travesía y nos dividieron a los 60 en grupos de 10 secuestrados", aseguró.



También se refirió a las irregularidades que se tornaron antes y después del nacimiento de Emmanuel.



“Misteriosamente aparece asesinado el defensor de familia en San José del Guaviare que llevaba el caso de mi hijo. Pero, además, intentan secuestrar a mi bebé nuevamente”, precisó.



Denunció que Jesús Santrich publicó en septiembre de 2014 un artículo de las Farc donde aseguraba que ella no fue secuestrada.



Sobre la película y novelas que han publicado sobre su vida privada y la de su hijo, indicó que "no todo vale" y aseguró que le dolió porque no se esperaba ese trato de la prensa hacia ella.



Le pidió a las Farc que rechacen el secuestro en cualquier ámbito, incluso que rechacen el secuestro del ELN.



Finalmente, dejó en manos de la JEP la determinación de quiénes serían los responsables por el retiro de la seguridad de la comitiva cuando llegaban a San Vicente del Caguán.