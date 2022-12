No volveremos a las armas, cueste lo que cueste saldremos adelante: Rodrigo Londoño

Rodrigo Londoño, Timochenko, pasó por los micrófonos de Mesa BLU con Vanessa De La Torre para hablar sobre su vida, la paz, el proceso de paz con el gobierno y la llegada a la política.

Londoño aseguró que siempre, desde los inicios de la guerrilla, se pidió diálogo, “lo que pasaba era que ningún proceso de paz buscaba lo que este logró, lo que querían era la rendición de las Farc”.

Dijo que pese a los obstáculos y los “incumplimientos”, no se tiene pensado volver a las armas, “cueste lo que cueste, el acuerdo saldrá adelante”.

Afirmó que la implementación del Acuerdo de Paz ha tenido muchas dificultades y tropiezos pues “al Gobierno llegaron representantes del sector que nunca ha querido que se construya la Colombia en paz, que le viven atravesando palos a la rueda de la paz”.

Sin embargo, afirmó que no pretende personalizar el tema en el presidente Duque pues ha tenido la oportunidad de hablar con el primer mandatario. “Le pedí que no nos deje solos en esta pelea”, agregó.

Sobre las disidencias de las Farc, Timochenko fue tajante al afirmar que no tiene claridad del número exacto de hombres que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

“No sé ese número, nosotros no tenemos cifras de eso, sé que con ‘Gentil Duarte’ se fueron como ciento y pico, pero también sé que se le fueron varios; no sé más”, aseveró.

De Iván Márquez y ‘El Paisa’, entre otros, afirmó que no tiene conocimiento de su paradero. “No recuerdo cuándo fue la última vez que hablé con Iván, no sé dónde está, no habló con él desde que se fue”.

Pese a esto, Timochenko aseguró que Iván Márquez y algunos otros que han enviado cartas a la JEP, “llaman a defender el proceso, no a rearmarse”.

En cuanto a los niños de las Farc, Londoño aseveró que fue un mito que se tejió alrededor del proceso pues “decían que eran miles, y en realidad cuando se hizo el conteo solo se encontraron 23”.

“Pido perdón y pediré perdón las veces que sean necesarias por todo el sufrimiento y las víctimas que hubo durante esta guerra”, dijo.

