Nómina real de fondo del Ministerio de la Igualdad será 493 % más grande que la del ministerio

A través de cuatro contratos con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., el Ministerio de la Igualdad gastó 70.582 millones de pesos para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, denunció la senadora Paloma Valencia, quien alertó que esto se realiza justo en época electoral. Define el mecanismo como “fondo paralelo” que contrata a dedo por derecho privado.

En detalladas gráficas, con sustento en las cifras oficiales, se explica que a través de este fondo tercerizaron dos contratos de operadores logísticos (realización de eventos) por $68.949 millones. A noviembre del año 2025, el referido ministerio tenía 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de carrera, todos nombrados por libre nombramiento o provisionalidad.

“Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre del año pasado, ya que durante dos años el Fondo no publicó ningún contrato”, reclama la candidata presidencial del Centro Democrático.

En la denuncia se explica que “de manera paralela, el Fondo de MinIgualdad de 2024 a 2025 había vinculado a 308 contratistas para cumplir las mismas funciones que debe hacer el Ministerio”.



Sumado a toda esa lista que implicaría una duplicidad de funciones, el Fondo firmó cuatro contratos con Laborando S.A.S. para que le suministrara 3.146 trabajadores temporales para el programa de Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia Basada en Género y un número indeterminado para la gestión operativa del Fondo y el programa Agua es Vida.

De acuerdo a Paloma Valencia, estos contratos le costarán al Fondo 70.582 millones de pesos y se ejecutarán entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. En contraste, MinIgualdad ejecutó $56.195 millones entre enero-noviembre 2025, para cubrir toda la nómina de la entidad.

Explica que en seis meses el Fondo gastó en estos cuatro contratos de burocracia 125 % más de lo que MinIgualdad hizo en 10 meses. “La nómina real del Fondo, incluyendo contratistas y temporales, será 493 % más grande que la del Ministerio”, afirma la senadora, al cuestionar que “el derroche de burocracia será descarado de cara a las elecciones de 2026”, cuestiona Valencia.

La cifra inicial de 3.304 trabajadores temporales será mucho más alta. “Como si fuera raro, en el Secop no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos. A duras penas publicaron los contratos en diciembre después de que advertí en el Congreso que el Fondo no había publicado nada durante los dos años que llevaba funcionando”, denunció la candidata.

Pero hay más, de acuerdo a la información recibida por Valencia, y es que así como tercerizaron la nómina a través del fondo, hicieron lo mismo con dos contratos de operadores logísticos para realizar eventos.

“Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo, a pesar de que los eventos son propios del Ministerio. Es decir, no los debió contratar el Fondo, sino el Ministerio. Una jugada que les permitió gastar $68.949 millones por derecho privado, sin licitación. En ambos contratos pactaron anticipos del 20 % y 30 %. Es decir, $11.000 millones y $4.184 millones respectivamente”, explicó.

Paloma Valencia resalta que el único requisito para desembolsar los anticipos era presentar los cronogramas de actividades, algo que debía estar detallado en la propuesta del contratista, mucho antes de firmar el contrato.

“El Fondo contrató a ciegas, sin saber cuántos eventos realizarían los contratistas ni cuál sería el costo de cada actividad. Así derrochan la plata de los colombianos. Y, por supuesto, en el Secop no hay publicada una sola factura, así como tampoco los informes de supervisión de los contratos y mucho menos las propuestas que presentaron los contratistas. Todo es un misterio, todo lo quieren ocultar”, dice la denuncia.

A todos los detalles de la denuncia agrega que “el programa de Jóvenes en Paz se convirtió en la excusa perfecta para contratar a diestra y siniestra en el Fondo” y se justificó el uso de 53.695 millones de pesos en 3.146 trabajadores temporales y un número indeterminado de eventos.

“Usaron a los jóvenes durante elecciones, pero los verdaderos beneficiarios son los contratistas y políticos cercanos al Gobierno. Lo que está pasando con MinIgualdad y el Fondo paralelo es una vergüenza.

La falta de ejecución en inversión social contrasta con el derroche en burocracia y contratos exorbitantes. No hay derecho a que esto ocurra con el dinero de los colombianos”, aseveró la senadora uribista.

Pero no sólo se quedó en exponer la situación, además de las cifras y alertas, exigió a la Contraloría y Procuraduría hacer el seguimiento urgente al presunto manejo irregular del citado fondo.