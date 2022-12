Nos alerta que el Gobierno no le está cumpliendo a las Farc: alias ‘Gabino’

El máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias 'Gabino', aseguró que como grupo están alarmados por el proceso de paz que sostienen con el Gobierno, por los incumplimientos a lo pactado de las Farc.

Alias ‘Gabino’ aseguró que la paz se ha convertido en un genérico que todos los sectores políticos utilizan, y se refirió puntualmente a cuál es la dificultad que como grupo encuentran para llegar a un acuerdo con el Gobierno:

“Nosotros encontramos que la paz que ellos ofrecen, que ofrece la oligarquía, es la paz que silencie los fusiles y que nadie les estorbe en sus planes extractivistas y en sus planes de entregar las riquezas y el país a los capitales foráneos, con esa paz nosotros no vamos”.

Nicolás Rodríguez Bautista aseguró que el Gobierno ha modificado la agenda acordada, que se les quieren imponer asuntos de carácter unilateral y aseveró: nosotros eso no lo vamos a aceptar y reafirmamos la importancia de que empiece en Quito cuanto antes el desarrollo de la agenda como está concebido.

Sobre la dejación de armas dijo: el Gobierno quería que nosotros suscribiéramos en la agenda la disposición de dejar las armas. Nosotros no sabemos si sea posible dejarlas, porque las condiciones que produjeron el levantamiento armado están vigentes, por lo tanto, las armas se necesitan.

Finalmente, sobre los rumores del ELN ocupando las zonas de abandono de las Farc, alias Gabino asegura: “si nosotros tuviéramos la fuerza en hombres para llegar a esos territorios, sin duda lo haríamos, no la tenemos. En eso somos sinceros y hay que decir la verdad: no llegamos allá porque no tenemos la capacidad de llegar”, indicó el máximo comandante del ELN.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Con normalidad avanzan los reversibles de la operación retorno en Antioquia que facilitan el ingreso de vehículos a Medellín y su área metropolitana. Se han impuesto 315 comparendos.

-Avanza a buen ritmo la recuperación de la joven que se lanzó desde un séptimo piso del hospital universitario ocasionando la muerte de una médica residente al caerle encima, en hechos ocurridos el pasado jueves.

-Después del paro de maestro que completó cinco semanas, las Secretarías de Educación en Quindío presentarán propuesta de recuperación de calendario escolar.

-La Organización de Estados Americanos debate la votación a una nueva resolución sobre Venezuela que busca el apoyo de 23 países.

-Otto Warmbier, estudiante de origen estadounidense, quien estuvo preso en Corea del Norte durante más de un año, falleció luego de haber sido entregado en estado de coma a su familia.

-Ecopetrol gana dos bloques para explorar y producir hidrocarburos en aguas someras de México. Ecopetrol S.A., a través de su filial Ecopetrol Global Energy, presentó las mejores ofertas y fue declarado licitante ganador para dos bloques en las cuencas del sureste, junto a Petronas y Pemex.

-La Fiscalía de Nueva York acusó el lunes a tres hombres de falsificar obras del célebre artista británico Damien Hirst y obtener 400.000 dólares por venderlas a decenas de compradores de todo el mundo.