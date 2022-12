Nosotros ganamos la guerra y por eso las Farc están en diálogos: general Mejía

El comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía, quien anunció una “reestructuración” de la tropa pensando en el posconflicto, explicó en entrevista con BLU Radio en qué consiste ese cambio de doctrina y aseguró que no tiene nada que ver con el proceso de paz con las Farc.



“Nosotros fuimos los que ganamos esta guerra, nosotros fuimos los arquitectos de esta victoria militar, nosotros no nos vamos a asustar con la paz y para proyectar el Ejército lo que se requiere es una visión moderna”, manifestó el general Mejía, añadiendo que lo que está pasando en La Habana es producto de un triunfo militar del Ejército, pues “ellos no se sentaron por su vocación de paz”.



Incluso, dijo que quienes los acusan de promover una reestructuración de la doctrina militar por petición de las Farc, “insultan nuestra inteligencia”.



“Decir que es impuesto desde afuera es falto, eso no tiene nada que ver, eso es iniciativa nuestra”, finalizó.



Cabe recordar que Colombia revisará su doctrina militar de cara al posconflicto, con ayuda de Estados Unidos y la OTAN, anunció el Ejército, luego de que el Gobierno y la guerrilla Farc acordaran una fecha límite para firmar la paz en las negociaciones de Cuba. Con AFP