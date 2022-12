Nosotros no hacemos jugaditas: María José Pizarro por críticas de partidos

Ante los señalamientos hechos por algunos partidos, en los que criticaron fuertemente la actuación de la representante María José Pizarro al levantar la plenaria de la cámara y decir que esta acción se trató de una jugadita, la legisladora respondió que eso era falso.

“Nosotros no hacemos jugaditas, nosotros actuamos en el marco de la ley, los que hacen jugaditas son ellos. Me parece que hay millones de personas protestando porque en el Congreso no se trabaja, porque supuestamente recibimos unos sueldos millonarios”, resaltó.

Así mismo, dijo que actuó de acuerdo a lo que establece la ley 5 de 1992, por lo que no les teme a las investigaciones que anunciaron algunos representantes.

Para el Centro Democrático esto fue una “jugadita de la oposición”, con el fin de no continuar con el trámite de la reforma, tal como lo dijo el representante Ricardo Ferro: “lo que sí deja claro es que hay mañosos viejos y jóvenes”.

Por otro lado, el partido Centro Democrático le solicitó al secretario de la Cámara de Representantes la transcripción de la plenaria del día, junto a los audios, para que sean enviados a la Comisión de Ética y así verifiquen la actuación y procedimiento de la segunda vicepresidenta, en el momento en que levantó la sesión cuando se disponía a debatir la reforma tributaria, según dijo el representante Gustavo Londoño.

“Nos hizo incurrir en un error y no sabíamos que hacer. Toda la plenaria quedó en el limbo, hasta mañana, que se va a reactivar”, destacó.

“Estamos redactando una comunicación dirigida al procurador general, para que determine si la actuación de la representante Pizarro constituye o no una falta disciplinaria”, dijo el representante Juan Manuel Daza.

Así mismo, la oposición también está estudiando la posibilidad de demandar la actuación del presidente Carlos Cuenca, luego que reabrirla la plenaria cuando ya había sido suspendida.