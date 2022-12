Nuestra actitud no es dilatoria, queremos avanzar en nuevo acuerdo: Óscar Iván Zuluaga

En entrevista con BLU Radio, Oscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, manifestó que la actitud de los integrantes del partido no es dilatoria respecto a las modificaciones a los acuerdos.



“Nosotros no tenemos actitud dilatoria, queremos avanzar y por eso ya hemos hecho las propuestas”, expresó.



De otro lado, y respecto a la editorial del diario The New York Times en la que critica a Álvaro Uribe por ser “el hombre que bloquea la paz”, Zuluaga aclaró al diario que lo único que busca la colectividad es un mejor acuerdo con las Farc.



“Durante muchos años le dijimos al Gobierno que tuviera en cuenta nuestras ideas y nunca fueron escuchadas”, explicó.



Agregó que el triunfo del NO se debió a la defensa de unas ideas.



De otro lado, Zuluaga manifestó que es importante la reunión que tendrá el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, con las Farc, en la que expondrá las propuestas para modificar los acuerdos.



Zuluaga recordó que las Farc aceptó el plebiscito como mecanismo de refrendación y que por lo tanto hay que esperar los resultados de las reuniones.



“No creo que se pueda anticipar nada”, puntualizó al agregar que el triunfo del NO le da la “tranquilidad” a Colombia en puntos que son considerados claves.