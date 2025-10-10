En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nuevas medidas de movilidad en la vía al Llano por puente festivo

Nuevas medidas de movilidad en la vía al Llano por puente festivo

Durante este puente festivo, se dará paso controlado tipo semáforo por el kilómetro 18, donde ocurrió el derrumbe el pasado 7 de septiembre que ha mantenido la movilidad por este corredor con dificultades el último mes.

La imagen muestra un tramo de la Vía al Llano, en el corredor vial que conecta a Bogotá con Villavicencio.
Vía al Llano
Foto: ANI
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

En un Puesto de Mando Unificado liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) donde participó la Dirección de Tránsito y Transporte, gremios transportadores de carga y la concesión Coviandina se estableció un plan de movilidad por el kilómetro 18 tipo semáforo con el fin de buscar mejores condiciones de movilidad.

Vea también:

  1. La imagen muestra un tramo de la Vía al Llano, en el corredor vial que conecta a Bogotá con Villavicencio.
    Vía al Llano
    Foto: ANI
    Nación

    Ministra de Transporte anuncia que se podría habilitar un carril de la vía al Llano

A partir de las 3 de la tarde de este viernes 10 de octubre, se habilitó el paso alternado de vehículos, iniciando en sentido Villavicencio - Bogotá, donde se estima que transiten 150 carros y 100 en sentido Bogotá - Villavicencio.

El sábado 11 de octubre se dará prioridad a la movilidad entre la capital y los Llanos Orientales, entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde, priorizando el Plan Éxodo.

Vía al Llano hoy: se registra alto flujo de vehículos sentido Villavicencio - Bogotá
Vía al Llano.
Foto: Coviandina.

Por su parte, el domingo 12 de octubre entre las 2 de la tarde y las 11 de la mañana habrá restricción de vehículos de carga en sentido Villavicencio - Bogotá, medida que también será aplicada el lunes 13 durante toda la mañana.

“Si se presenta acumulación de vehículos en sentido contrario, se permitirá su paso controlado por lapsos definidos. En caso de requerirse, se implementará un reversible entre el K00+000 y el K09+100, con el fin de evitar congestión en el túnel Boquerón, articulado con el tránsito prevalente hasta el K18+650”, informó el Ministerio de Transporte.

En el corredor se mantendrá la restricción de vehículos extrapesados y extradimensionados. De acuerdo con la Viceministra de Infraestructura encargada de funciones del Despacho de la Ministra de Transporte, todas las decisiones fueron concertadas entre las autoridades y los actores del sector con el objetivo de que todos los viajeros puedan transitar de forma segura.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vía al Llano

Publicidad

Publicidad

Publicidad