Nuevas medidas de movilidad en la vía al Llano por puente festivo

En un Puesto de Mando Unificado liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) donde participó la Dirección de Tránsito y Transporte, gremios transportadores de carga y la concesión Coviandina se estableció un plan de movilidad por el kilómetro 18 tipo semáforo con el fin de buscar mejores condiciones de movilidad.

A partir de las 3 de la tarde de este viernes 10 de octubre, se habilitó el paso alternado de vehículos, iniciando en sentido Villavicencio - Bogotá, donde se estima que transiten 150 carros y 100 en sentido Bogotá - Villavicencio.

El sábado 11 de octubre se dará prioridad a la movilidad entre la capital y los Llanos Orientales, entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde, priorizando el Plan Éxodo.

Vía al Llano. Foto: Coviandina.

Por su parte, el domingo 12 de octubre entre las 2 de la tarde y las 11 de la mañana habrá restricción de vehículos de carga en sentido Villavicencio - Bogotá, medida que también será aplicada el lunes 13 durante toda la mañana.



“Si se presenta acumulación de vehículos en sentido contrario, se permitirá su paso controlado por lapsos definidos. En caso de requerirse, se implementará un reversible entre el K00+000 y el K09+100, con el fin de evitar congestión en el túnel Boquerón, articulado con el tránsito prevalente hasta el K18+650”, informó el Ministerio de Transporte.

En el corredor se mantendrá la restricción de vehículos extrapesados y extradimensionados. De acuerdo con la Viceministra de Infraestructura encargada de funciones del Despacho de la Ministra de Transporte, todas las decisiones fueron concertadas entre las autoridades y los actores del sector con el objetivo de que todos los viajeros puedan transitar de forma segura.