Ministra de Transporte anuncia que se podría habilitar un carril de la vía al Llano

MinTransporte y la ANI entregaron detalles de los avances frente a la emergencia que se presentó el pasado 7 de septiembre en el kilómetro 18, en la zona de Chipaque. Las entidades aseguraron que, a la hora, se adelantan las labores de remoción de masa para comenzar con la fase de estabilización. En un mes y medio podría estar en funcionamiento un carril de la vía al Llano.

“Estamos en terreno cada semana, verificando avances y acompañando a las comunidades. Nuestro objetivo es claro: habilitar la vía antes de dos meses y mantener conectada la región del Llano con el centro del país”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Para continuar con las labores, es importante drenar la parte alta del talud para que no se presenten ahora y en un futuro emergencias en el corredor vial, por lo que se están evaluando y generando los permisos que ponen en marcha el uso de los recursos que se encuentran dispuestos para la apertura de la vía al Llano. Además, se priorizaron los caminos comunitarios, que hacen referencia a las placas huellas que ya están programadas para su intervención.

María Fernanda Rojas, nueva ministra de Transporte Foto: @maferojas

“Vamos a meterle acelerador a estos caminos con participación directa de las comunidades y de los veedores de la vía al Llano. Ellos son nuestros aliados para garantizar transparencia y que cada peso llegue donde más se necesita”, afirmó la ministra de Transporte.



Para una exitosa ejecución de cada una de las estrategias tomadas, también se requiere hacer un análisis sustancioso del pronóstico del clima, puesto que para los meses de octubre y noviembre se esperan lluvias en el territorio nacional, por lo que se deben adelantar labores lo más pronto posible para mitigar consecuencias negativas debido a las condiciones climáticas y así poder garantizar la movilidad en el territorio, el acceso a diferentes servicios y el transporte de alimentos.

“Es importante mencionar varias cosas sobre el análisis hecho en el kilómetro 18 por parte de los especialistas. Primero, todo nuestro sistema montañoso y, particularmente, esta zona, es un sistema montañoso joven, lo que quiere decir que vamos a estar expuestos a que este tenga movimientos”, señaló Roberto Gamaliel, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Por el momento, se mantiene desde el 4 de octubre el horario 3 por 3 y los PMU cada 48 horas, teniendo en cuenta las opiniones de los transportadores. Las entidades se comprometieron a entregar avances semanales realizados gracias a los recorridos para monitorear y reforzar la articulación de todas las autoridades que trabajan para la solución definitiva de la vía al Llano.