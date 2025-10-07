En mes y medio se normalizaría el paso por la vía al Llano, anuncia Gobierno nacional

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció en rueda de prensa que en mes y medio se espera normalizar el paso por la vía al Llano, que hoy funciona por horarios, generando trancones y trayectos de hasta ocho horas para los usuarios de este importante corredor vial.

Según la ministra, desde la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Coviandina se está trabajando para habilitar un carril en el kilómetro 18, lugar donde se registró un enorme derrumbe hace más de un mes, y que este funcione en un solo sentido.

Para el sentido contrario se tiene planteado mantener la variante por la que actualmente transitan los vehículos en los horarios establecidos.

Otro de los anuncios hechos por la ministra tiene que ver con la inversión de 18.000 millones de pesos en vías comunitarias en los municipios de Cáqueza, Une y Chipaque, las cuales se han visto afectadas por el tránsito de vehículos que buscan rutas alternas ante las largas filas que se forman en la vía principal entre Bogotá y Villavicencio.



Por su parte, Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, aseguró que, a la par, están trabajando en medidas de mitigación de los puntos críticos de la vía, que según la ministra son cerca de 90 a lo largo de los 90 kilómetros que tiene el corredor.