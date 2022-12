Nunca conocí a los dos estudiantes supuestamente torturados: general (r) Arias

Desde el Cantón Norte, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue comandante de la brigada 13 del Ejército y tuvo un papel fundamental en la retoma del Palacio de Justicia, habló en exclusiva para BLU Radio.

El general Arias, detenido hace más de 7 años, fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada. Sin embargo, aún tiene recursos para que la condena sea ratificada o revocada. (Vea también: Fotos y videos: Así reportaron los medios la toma del Palacio de Justicia ).



En entrevista con BLU Radio, el general Arias recordó cómo fue el proceso de toma y retoma y aseguró que aún faltan cosas por contar, por lo que, en el marco de la justicia transicional, él iría a decir toda la verdad.



“Si es necesario hacer las aclaraciones o repetir las aclaraciones sobre las cuales ya tengo una sentencia favorable, se vuelva otra vez a indagar”, comentó.



Según el excomandante de la brigada 13, en la Casa del Florero no tuvo dirección, pues en el lugar “había personal de la Policía, Dijín, Sijín a nivel de dirección”.



Incluso, dijo que nunca tuvo conocimiento de interrogatorios o torturas en la Casa del Florero por parte del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), por ejemplo a los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, acusados de ser guerrilleros. (Escuche además: Podcast: Las preguntas sin respuesta del caso Palacio de Justicia ).



“Una vez terminada la operación de rescate del Palacio, a los dos días siguientes se presentó al comando del Ejército un informe sobre cómo se había producido la operación y en ese informe se pedía que se iniciaran las labores correspondientes de investigaciones administrativas, penales, disciplinarias para que se esclareciera cualquier duda. Cuando fui llamado a rendir las primeras versiones de lo que había acontecido, se me formularon preguntas sobre estas dos personas pero en ningún momento supe de ellas ni las conocí”, enfatizó.



Entre tanto, reiteró su inocencia y argumentó que durante todo el mes de octubre, antes de la toma del Palacio, no estuvo en el país.



“Durante todo octubre estuve ausente del país por una misión en Egipto y retomé el comando el día 5 de noviembre”, añadió.



En ese sentido, dijo que nunca fue informado de los rumores del supuesto intento de toma del Palacio por parte del M-19, por lo que el día anterior a la toma estaba descontextualizado de ello.



“Una vez tuvimos acontecimiento de lo que estaba sucediendo, movilizamos tropas hacia el área afectada y la misión inicial fue aislar el sector. Cuando accedimos al área se organizó un lugar en la Casa del Florero y ya había allí personal de inteligencia”, agregó. (Vea también: Perdón de Belisario Betancur es muy bien recibido por las víctimas: MinJusticia ).



Finalmente, dijo que el 7 de noviembre de 1985 en horas de la tarde, cuando termina la retoma, no ordenó lavar los cuerpos que quedaron en el lugar tras la retoma por parte de la fuerza pública.



“En ningún momento lo ordené yo. Una vez se hizo presente el comandante del Ejército, el ministro, el director de la Policía para felicitar la gente, simultáneamente estaba llegando gente de la Dijin y Medicina Legal. En los videos se ve como estaban simultáneamente entrando inclusive con bandejas metálicas y eso sucedió simultáneamente con nuestra salida”, expresó.



Así mismo, dijo que ninguno de sus hombres bajó los cuerpos del tercer piso ni alteró la escena de los hechos.



“No sé si posteriormente alguna de las personas de inteligencia participaron en ello, porque ellos tenían calidad de policía judicial los miembros del B-2 de la Brigada”, explicó.



El oficial fue enfático en señalar en que no impartió ninguna orden en ese sentido y que no le consta que se hubiera tomado ese tipo de decisiones.



Treinta años después del holocausto, el cual ha llegado a considerarse uno de los más vergonzosos de la historia de Colombia, todavía quedan múltiples preguntas sin responder.







