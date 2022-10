Nunca me pidieron la renuncia: expresidente de la EEB

“Al terminar la junta directiva no fui notificado y me enteré por el comunicado de prensa que el contrato terminó y que en mi lugar fue nombrada la doctora Astrid Álvarez. A mí en ningún momento me pidieron la renuncia”, aseguró.



Roa también dijo que hasta el momento no ha sido notificado si será indemnizado por la terminación del contrato.



“Hasta el momento no me han dicho nada al respecto, pero lo que procede, jurídicamente hablando, es una indemnización de cuatro años”, puntualizó.