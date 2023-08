“Nunca se recibió aportes de nadie del Casanare”: Petro reacciona a informe de Noticias Caracol

El narcotraficante Juan Carlos López , apodado como 'Sobrino', quien previamente fue extraditado a Estados Unidos en 2013, habría brindado apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 en el departamento de Casanare, según una investigación periodística publicada el pasado domingo. No obstante, estas afirmaciones han sido negadas por el propio presidente.

De acuerdo con el reportaje de Noticias Caracol, se ha detallado que a través de intervenciones telefónicas y pruebas proporcionadas por la Fiscalía, se sugiere que López y su esposa, Sandra Navarro, desempeñaron un papel crucial en la organización logística de la campaña de Petro en Casanare. La investigación menciona que la esposa de López formaba parte activa de la campaña del presidente Petro en Casanare y, además, señala que miembros de Colombia Humana , el partido de Petro, estaban conscientes de los antecedentes del narcotraficante y su familia.

La investigación también revela que un evento de campaña de Petro se habría llevado a cabo en la residencia de López. Cabe mencionar que López, quien ya había cumplido una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas y posteriormente enfrentó una condena en Colombia, había sido detenido nuevamente en junio del año anterior como líder de una organización criminal, poco después de la victoria electoral de Petro.

La situación se vuelve aún más compleja dado que hace dos semanas Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, admitió haber recibido fondos de origen dudoso, algunos de los cuales habrían sido dirigidos a la campaña presidencial de su padre en 2022. No obstante, dejó claro que su padre no estaba al tanto de esto. El Consejo Nacional Electoral será responsable de investigar si dichos fondos fueron declarados por la campaña de Petro, con el fin de determinar si el candidato en ese entonces tenía conocimiento o no.

Frente a estas acusaciones, el presidente Petro ha refutado enérgicamente el informe presentado por Noticias Caracol, describiéndolo como completamente falso. Afirmó que nunca realizó actividades de campaña en Yopal y que la información sobre los aportes en Casanare es incorrecta. También corrigió la información sobre la persona encargada de la campaña en esa región, indicando que se llama Sonia Bernal en lugar de Sonia Navarro.

El presidente exhortó a Colombia Humana a emprender acciones legales en respuesta a estas revelaciones periodísticas.