Obispo de Ocaña recordó el trabajo que le encomendó el papa Francisco

Monseñor Orlando Olave Villanoba, obispo de la Diócesis de Ocaña, lamentó profundamente el fallecimiento del papa Francisco , de quien destacó el trabajo que realizó durante toda su vida en favor de la iglesia católica.

Lo recordó como un hombre de fe, de las buenas causas, humilde y servicial, pero sobre todo, un ser humano al servicio de toda una sociedad.

Agregó que cada papa trabaja y enfoca su labor acorde a la disposición de Dios, pero también a las realidades que vive el mundo actual. De manera particular, Francisco enfocó su trabajo en las causas comunes, la transformación de la sociedad, La Paz y la esperanza.

Precisamente, en este 2025, la iglesia católica lidera el año jubilar enfocado en ser peregrinos de la esperanza animados por el Espíritu Santo.

Monseñor Orlando Olave Villanoba, recordó los dos encuentros en los que tuvo la oportunidad de dialogar con el santo padre.

Papa Francisco Foto: AFP

Uno de ellos cuando hacía curso como Obispo y de la mano de la formación recibida, tuvo la oportunidad de hablar sobre el Pacífico colombiano y la realidad que enfrentan los jóvenes en territorios apartados y olvidados.

"Vuelvo a encontrarme con él, siendo en ese entonces obispo de Tumaco y me sorprende que en medio de todo lo que puede dialogar con quienes lo visitan a diario, haya recordado lo que habíamos hablado seis meses atrás sobre los jóvenes y el futuro en estos territorios. Dicho esto, me dejó una encomienda en especial: no abandonar a los jóvenes y trabajar fuertemente con ellos para fortalecer los territorios y mantener latente la fe y esperanza en cada uno de ellos", destacó.

El actual obispo de la Diócesis de Ocaña, dijo que de manera conjunta con el obispo de la Diócesis de Tibú, comenzaron un trabajo de acercamiento con la Santa Sede para dar a conocer de manera detallada la realidad que vive el Catatumbo en medio de la crisis social y de alteración del orden público que se agudizó en el 2025 desde aquel 16 de enero cuando comenzó la confrontación armada entre las guerrillas.

De ahí, que el papa Francisco haya tenido en sus oraciones y plegarias a este territorio de Norte de Santander.