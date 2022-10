Objeciones a JEP son un intento solapado de derrumbarla: Sergio Jaramillo

Sergio Jaramillo, excomisionado de paz y asesor de paz de la Unión Europea, lanzó duras críticas al presidente Iván Duque y defendió la legalidad de lo pactado en La Habana tras conocer la objeción a seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP por parte del Gobierno Nacional.



Desde Bruselas, Bélgica, Jaramillo, negociador en La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró que no había hablado sobre el mandato de Duque mientras seguía con atención el proceder del presidente. Sin embargo, aseguró que la más reciente decisión del jefe de Estado mostró su verdadera intención en contra del proceso de paz.



“El Gobierno se quita la máscara y se va de frente, no solamente contra el proceso de paz, sino algo más grave, contra un fallo de la Corte Constitucional”, afirmó.



“Duque tenía una frase que no eran “ni risas ni trizas”, pero estas son trizas, es un intento por derrumbar la JEP de manera solapada”, agregó el excomisionado de paz.



Luego de la réplica de la oposición que se presentó este martes, Jaramillo destacó que la representante a la cámara Juanita Goebertus tenía razón al decir que Duque estaba “disfrazando” las objeciones presentadas.



Además, Jaramillo se refirió a la posibilidad de que las objeciones afectaran las declaraciones de los militares sometidos a la JEP, asegurando que “introducen una enorme incertidumbre jurídica, porque nunca sabe qué va a pasar”, aseguró. “Es una enorme irresponsabilidad del Gobierno Nacional”, finalizó.



Escuche aquí la entrevista completa con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

