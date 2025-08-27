Obras del país quedarían inconclusas por aplazamiento de vigencias futuras, según Contraloría

Ante la Comisión Legal de Cuentas, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, presentó un total de cuatro informes relacionados con la situación fiscal del país durante el 2024: auditoría del balance general de la Nación, auditoría de la Hacienda Pública, cuenta general del presupuesto y situación de la deuda pública.

En este espacio, el contralor se refirió a la polémica en torno a la idea de aplazar las vigencias futuras para obras de Asociación Público Privada (APP). Rodríguez advirtió nuevamente de los riesgos que traería esta reprogramación de los recursos para que se destinen a otros fines.

"En el evento de que se llegare a presentar un incumplimiento en el aporte de las vigencias futuras a un contrato de concesión, se podría generar una afectación al desarrollo de la ejecución de éste, que incluso podría derivar en una parálisis de la ejecución de las obras y, dependiendo de la magnitud y duración del incumplimiento, podría llegar hasta generar un proyecto terminado anticipadamente e inconcluso", manifiesta el comunicado de la Contraloría.

Contraloría General de la Nación Foto: Contraloría General de la Nación

Cabe recordar que las vigencias futuras son un mecanismo diseñado para respaldar financieramente los proyectos de APP, en los que el sector privado asume la construcción de carreteras y la recuperación de la inversión se da a través de peajes o pagos graduales por parte del Estado.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno a que la iniciativa afectaría obras prioritarias para el propio Gobierno Nacional, tales como El Estanquillo–Popayán, el cual es considerado clave para el suroccidente del país.

En caso de que se materialice el riesgo de que el Gobierno nacional decida, de forma unilateral, reprogramar los aportes pactados de vigencias futuras o utilizar, para otros fines, los ya presentes en los patrimonios autónomos de los contratos de concesión vial, la ANI y la Nación tendrían la obligación de pagar intereses remuneratorios y moratorios que no fueron incluidos en la estructuración inicial del proyecto e, incluso, podrían incurrir en eventuales incumplimientos contractuales que podrían generar cuantiosas demandas en su contra manifiesta el comunicado de la Contraloría.

Rodríguez aseguró que los recursos destinados a las obras no pueden ser extraídos ni utilizados para otros fines, pues puede resultar en un grave inclumplimiento al contrato pactado. Por lo mismo, reiteró su llamado al Gobierno nacional para que, en caso de modificar las vigencias futuras, se dé por un acuerdo entre las partes involucradas.