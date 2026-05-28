Ofrecen $10 millones de recompensa por caso de Mía Khataleya: "Fue un monstruo"

La Alcaldía de El Espinal, Tolima, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables de la muerte de Mía Khataleya Ramírez López, la bebé de seis meses que falleció tras ingresar a un centro asistencial con signos de presunta tortura y abuso sexual.

El caso ha generado indignación en todo el país y movilizaciones ciudadanas en rechazo a lo ocurrido. Cerca de 500 personas participaron la noche del miércoles en una velatón realizada en El Espinal para exigir justicia por la menor y acompañar a su familia en medio del dolor.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, confirmó la recompensa y lanzó un contundente mensaje frente a los hechos que hoy son materia de investigación.

“10 millones de pesos de recompensa, hoy no solamente por una persona que accedió presuntamente carnalmente a esta menor de edad. Este acto de barbarie, definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho”, expresó el mandatario local.



Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, acompañó la velatón y rechazó categóricamente lo sucedido, al tiempo que exigió resultados rápidos por parte de las autoridades judiciales.

“Es un rechazo total a lo que sucedió aquí en el municipio de El Espinal. Era una bebé de tan solo seis meses que sufrió abuso sexual. Hacemos un llamado a todas las autoridades para que las investigaciones se hagan lo más pronto posible, se dé con el paradero de los responsables y sobre ellos recaiga todo el peso de la ley”, manifestó la gobernadora.

Avanzan las investigaciones

Las autoridades confirmaron que un grupo especializado de la SIJIN, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores investigativas para esclarecer el caso.

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La gobernadora Adriana Magali aseguró que existen avances importantes, aunque por el momento no es posible revelar detalles que puedan afectar el proceso.

“Se están adelantando las investigaciones correspondientes. No se nos permite en estos momentos dar ningún dato al respecto, pero quiero decirle a todo el país que estamos trabajando de la mano de nuestra Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. También nos estamos haciendo parte dentro del proceso penal correspondiente y cuando tengamos resultados los daremos a conocer”, indicó.

Mientras continúan las diligencias judiciales y los análisis médico-científicos, el cuerpo de Mía Khataleya permanece en las instalaciones de Medicina Legal, en el sector de El Papayo, en Ibagué. Posteriormente será entregado a sus familiares para las honras fúnebres.