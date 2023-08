Ojo con esta marca de arepas de chócolo: Invima advierte que fabrica no existe

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha emitido una importante advertencia sobre una marca de arepas de chócolo que no cumple con las regulaciones sanitarias en Colombia.

Según la entidad, el producto que se comercializa bajo la denominación "AREPAS DE CHÓCOLO TIPO PANQUEQUE Marca LA ANTIOQUEÑA" está siendo distribuido y vendido con un registro sanitario falso RSAA08133214.

Dice el Invima que lo más preocupante es que este alimento está siendo fabricado por una empresa que, según el etiquetado, es llamada "ANTIOQUEÑA DE AREPAS S.A.S", pero las autoridades han confirmado que este establecimiento no existe.

Esta situación representa un grave incumplimiento de la normativa sanitaria y expone a los consumidores a un alimento fraudulento y potencialmente peligroso.

Los resultados de laboratorio revelan que las arepas de chócolo de esta marca contienen niveles excesivos de conservantes (sorbato de potasio >2500 mg/kg), específicamente sorbato de potasio y mezcla de benzoato y sorbato, superando ampliamente los límites permitidos en la Resolución 4125 de 1991 que regula el uso de conservantes en alimentos.

Para el Invima se trata de un alimento:

"Fraudulento de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, Resolución 2674 de 2013, Artículo 3, literales b y c de la definición, mediante los cuales se establece que: “(…) b) Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso (…)” “(…) c) No proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rótulo o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine como este, sin serlo (…)”.

De acuerdo con la definición establecida por el Invima, este alimento es considerado fraudulento debido a su etiquetado ambiguo y engañoso, y también está contaminado al presentar agentes y sustancias extrañas en cantidades superiores a las permitidas.

Ante esta situación, el Invima hace un llamado a la población para que se abstenga de adquirir este producto y recomienda a aquellos consumidores que ya lo hayan comprado que suspendan su consumo inmediatamente.

