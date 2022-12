Ojo: estas son las estrategias que usan los ladrones en fiestas decembrinas

La Policía Metropolitana de Cali ya tiene un plan para las fiestas decembrinas y así evitar que los delincuentes cometan actos ilícitos en la capital del Valle.

Se trata del plan navidad ‘Unidos por la Seguridad y Convivencia’ que se ejecutará, especialmente, en los sectores donde se realiza el alumbrado y las fiestas de la Feria de Cali.

Publicidad

Este plan también busca reducir los índices de violencia, contrarrestar la venta ilegal de pólvora e impedir la distribución de licor adulterado

en la capital del Valle y los municipios que conforman el área metropolitana.

Vea también: Alumbrado navideño en Cali se encenderá el viernes 6 de diciembre

Ante esto, las autoridades pidieron a la ciudadanía estar muy atentos también para evitar inconvenientes ya que los delincuentes utilizan distintas técnicas para robar.

El cosquilleo en eventos masivos, el cambiazo de tarjetas débito o crédito y las falsas llamadas extorsivas hacen parte de las tácticas

que utilizan los ladrones en esta época del año.

No deje de leer: Animalistas de Cali encenderán velitas para que no se use pólvora este diciembre

Es importante resaltar que, mediante el decreto 4112010200694 del 29 de noviembre de 2019, la Alcaldía prohibió la venta y comercialización de cualquier tipo de pólvora desde el 1 de diciembre al 8 de enero de 2020.

Publicidad

En caso que un menor sea encontrado incumpliendo este decreto, será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar.

Ante esto, la Policía invitó a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

Publicidad

•No permita que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

Absténgase de tener contacto con estos elementos si no es un experto en su utilización, ya que puede resultar herido y afectar a otras personas.

• Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano. Lo más importante es la salud.

Publicidad

• La revisión técnico-mecánica de su vehículo previa a un viaje es la mejor y más responsable decisión. Hay que verificar líquidos, frenos y estado de las llantas, equipo de carretera, entre otros.

• Bajo ninguna circunstancia conduzca bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. Descanse muy bien antes de asumir el volante.

Publicidad

• No exceda límites de velocidad y acate las normas de tránsito. Su vida y la de los demás es lo más importante.

• Si necesita ayuda o información sobre las vías, llame a la línea #767.

• En materia de dinero, la discreción y la precaución son las mejores aliadas.

• En lo posible, trate de no retirar cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional. Es mejor utilizar las transacciones en línea.

Publicidad

• Si va a usar un cajero automático, verifique que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave.

• Dentro de los bancos, solo entregue dinero al personal de cajeros y denuncie situaciones sospechosas ante el mismo banco o a la línea 123.

Publicidad

• En lo posible, trate de hacer sus compras con tarjetas crédito o débito.

• En caso de hacer compras por Internet, ingrese directamente a la página del banco o del establecimiento reconocido desde un computador confiable y nunca a través de enlaces o correos electrónicos.

• No revele en redes sociales que va a salir de viaje. Deje su casa bien asegurada y recomendada a alguien de confianza. Antes de salir, desconecte los electrodomésticos, especialmente los que funcionan a gas.

• Evite el consumo excesivo de licor, que puede terminar en riñas o tragedias. Si va a adquirir estos productos, hágalo en lugares reconocidos o de confianza. Verifique que no contenga partículas en suspensión, así como el buen estado de estampillas, tapas, envolturas y etiquetas.

Publicidad

• No ofrezca ni permita que los menores de edad consuman licor; recuerde que la ley lo prohíbe.

Publicidad

• Si observa comportamientos que afecten la tranquilidad de su vecindario, recuerde que existe el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

• En las piscinas, playas, ríos o lagos vigile permanentemente a los niños y no confíe su cuidado a otros menores de edad. Evite comportamientos irresponsables. Atienda las instrucciones de los socorristas.

• En lugares de asistencia masiva, cuide a los niños y a los adultos mayores, así como sus pertenencias.

• Al comprar pollo, carne o pescados verifique su calidad, fechas de vencimiento y estado de los empaques.

Publicidad

• Cualquier requerimiento en materia de seguridad y convivencia, lo puede hacer a la línea 123.

Encuentre en BLU Pacífico las principales noticias de la región y los hechos que son relevantes. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de toda la región pacífica.

Publicidad