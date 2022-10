¡OJO! Se prohíben desalojos y penalidades por incumplir con arriendos

El Gobierno anunció este martes cuatro medidas para las más de 5 millones de familias colombianas que viven en arriendo, teniendo en cuenta que el 90 % de estas son de los estratos 1,2 y 3.

1. Prohibición de desalojos: Se suspenden hasta dos meses después de la emergencia nacional los desalojos a nivel nacional.

Publicidad

Le puede interesar: Si no ayudamos a la clase media, van a terminar pagando con muertos: Claudia López

“Queda absolutamente claro que no se van a presentar los desalojos durante la vigencia de esta emergencia. Segundo, no se van a poder aumentar los cánones de arrendamiento porque este es un momento que requiere la solidaridad de todos”, dijo el presidente Duque.

2. Congelamiento del precio del arriendo: se suspende el reajuste anual de los cánones de arrendamiento desde el mes de abril hasta dos meses después de finalizada la emergencia.

3. Suspensión de intereses de mora y penalidades: se suspenden automáticamente los intereses moratorios o penalidades por incumplimiento de los contratos de arriendo durante la emergencia.

Publicidad

4. Prórroga de la vigencia de los contratos: los contratos que finalizaban durante la vigencia de la emergencia serán prorrogados durante la emergencia, salvo acuerdos entre las partes.

Publicidad

“En el marco de esta coyuntura se congelan los arriendos para todas las familias colombianas. Medida número 3: cuando se llegue a un acuerdo privado de pago, en estas semanas y ese acuerdo lo hagamos entre aquellos que se colgaron y no pudieron pagar y su arrendador, esos acuerdos estarán desprovistos de penalidad. No importa que los contratos tengan penalidades, estas no serán efectivas”, dijo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.