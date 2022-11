Olga Lucía Velásquez retira su aspiración a la Superintendencia de Vigilancia

Después de muchas semanas de polémica, la excongresista liberal Olga Lucía Velásquez anunció que no insistirá en su nombramiento como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Velásquez decidió no continuar con su aspiración, pese al ofrecimiento que le hizo el propio presidente Iván Duque para ocupar el cargo, argumentando que no quiere “exponer” al primer mandatario a las que llamó “presiones” y posibles demandas a ese nombramiento.

Hay que recordar que la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien fungió como ministra de Defensa ad hoc, se negó a firmar el decreto y denunció en BLU Radio que la hoja de vida de la exrepresentante le habría llegado por gestión del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, preso por corrupción.

“Mi trayectoria laboral en el Distrito se remonta 15 años atrás con diferentes gobiernos. Desempeñé cargos como directora de planeación y sistemas del Hospital de Fontibón, Hospital de Suba (…) Destacándome por mis cualidades técnicas e idoneidad profesional”, destacó ante la polémica que se creó de cómo llegó su nombre a la Casa de Nariño.

“No pedí su recomendación (de Moreno) para la postulación como superintendente. Lo puede confirmar la Presidencia”, añadió.

Comunicado: LA VERDAD SOBRE EL PALABRERÍO. Sobre la invitación del Presidente @IvanDuque y el hostigamiento al que fui sometida. pic.twitter.com/NsPPLVKTTx — Olga Lucía Velásquez (@OlgaLVelasquez) June 4, 2019

El presidente Duque había designado a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para oficializar el nombramiento tras la negativa de la ministra Arango. Ahora es Olga Lucía Velásquez quien dice no, poniendo punto final a este controvertido tema.

Por otro lado, BLU Radio conoció en su momento un correo que envió Velásquez a la oficina de la secretaría general de Casa de Nariño, adjuntando su hoja de vida, días después de reunirse con el presidente Iván Duque.

“Buenas tardes, apreciada María Rocío. Cordial Saludo. De acuerdo a la reunión sostenida con el presidente Iván Duque, el pasado 20 de marzo, te adjunto mi HV con el fin de pedirte el favor de entregársela a la mano al señor presidente”, señala el correo.