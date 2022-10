Comunidades negras del Cauca atribuyen atentado a disidencias de las Farc

Este domingo, mientras las autoridades anunciaban un consejo extraordinario de seguridad en la municipalidad de Santander de Quilichao para tratar el tema del atentato contra líderes afro, Blu Radio entrevistó a Víctor Hugo Moreno Mina, consejero de la asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quien estaba presente en el momento en el momento en que sufrieron el ataque.



Hombres llegando de sorpresa al salón de reuniones de la Finca La Trinidad, ubicada en la vereda Lomitas de Santander de Quilichao, vestidos de civil y portando armas de fuego, es la imagen que tiene Víctor Hugo, quien se encontraba al lado de la Nobel Medioambiental, Francia Márquez, Carlos Rosero, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, y otros líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.



Allí, los hombres interrumpieron el diálogo sobre la próxima reunión que sostendrían palanqueros, consejeros, líderes y lideresas con miembros del Gobierno el próximo 8 de mayo en el marco de la minga social que se cumplió en ese territorio hace unas semanas.



“Llegaron tres hombres vestidos de negro que se identificaron como guerrilleros de las Farc. Pidieron a los escoltas que no reaccionaran, que no se hicieran matar. Empezó un intercambio de disparos. Arrojaron granadas que, por fortuna, no alcanzaron a explotar”, afirmó.



Moreno Mina resaltó también que una de las granadas explotó en su vehículo afectandole afectó el motor y recibió, además, cinco disparos igual que otros vehículos presentes.



Asimismo, en medio del tiroteo, pudo observar a uno de los hombres armados.

"Era de contextura mediana y era joven. Disparaba con una pistola 9 milímetros”, detalló.



Aunque Moreno Mina no sabe por qué buscaron quitarles la vida, cree que temas como la defensa del territorio, Derechos Humanos, minería Ilegal y acciones de reparación colectiva, pueden ser parte de las razones.



“Pedimos a los organismos competentes que aclaren lo sucedido”, exigió el líder de las comunidades afro del norte del Cauca, quien también pidió a entidades como la Defensoría del Pueblo el acompañamiento para los líderes y lideresas.



El hecho, que dejó dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección heridos, se registró el sábado anterior faltando 15 minutos para las 5:00 de la tarde.