Otra clínica Esimed cerrada: ya son cinco en el país

Ya son cinco clínicas de Esimed en todo el país que fueron cerradas en los últimos días por fallas graves en la atención a los pacientes, problemas con infraestructura, y falta de personal o conflictos con los trabajadores. Esta vez se trata de la sede de Popayán en donde ya no se prestará servicios generales para adultos, servicios generales para obstetricia, servicios de urgencias, laboratorio clínico, cirugía ortopédico, cirugía neurológica, y otras más.

Esimed tiene 13 sedes en todo el país. Pero en las últimas semanas fueron cerradas cinco de ellas por problemas variados. La decisión en cada uno de los casos fue tomada por las Secretarías de Salud de cada región. En Bogotá fue cerrada la clínica Jorge Piñeros Corpas porque tres de los cuatro ascensores necesitaban ser reparados. Pero en Medellín y Pereira las autoridades ya habían pedido el cierre de ambas sedes de Esimed por situaciones similares.

En Duitama la semana pasada fue cerrada también una sede de Esimed que atendía a cerca de 4.000 pacientes al mes y que ahora deben trasladarse a Tunja para ser atendidos.

Pero en Tunja la situación es igual de complicada. Blu Radio conoció el documento de la Secretaría de Salud Departamental sobre la última visita realizada a la sede y que dejó un plan de mejora para solucionar los problemas.

“Las condiciones de orden y aseo no son evidentes. El ascensor de uso de visitantes no se encuentra en funcionamiento. Los muebles donde se almacenan reactivos en el ambiente de aislamiento de muestras de laboratorio clínico con madera aglomerada expuesta. En las áreas de circulación no se evitan los cruces de elementos sucios y limpios”, dice el documento.

Sin embargo, las conclusiones de la visita van más allá y dan cuenta de problemas con los baños, el área de urgencias el transporte de residuos biológicos y otras fallas importantes que incluyen problemas con medicamentos.

Esimed es una red de clínicas y hospitales propiedad de Prestnewco que es a su vez dueña de la EPS Medimás, quien le gira la mayor cantidad de recursos a Esimed. Medimás asegura que los problemas de las clínicas no tienen que ver con la entidad prestadora y que no es la única que transfiere recursos. Se calcula que la deuda total del sistema de salud del país asciende a unos 7 billones de pesos incluyendo faltas de pago a las clínicas.

Estos son algunos apartes del informe que dejó en evidencias las graves deficiencias: