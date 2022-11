Otto Bula denuncia extorsiones por parte del CTI

Tras el aplazamiento de la audiencia en la que se le imputarían cargos al excongresista Otto Bula, por la adjudicación de un apartamento al fiscal Rodrigo Aldana, Bula señaló que está siendo extorsionado por agentes del CTI y que cualquier atentado contra su vida será responsabilidad de esta entidad.



Toda una polémica ha sido la audiencia de imputación de cargos contra el ex congresista Otto Bula. Por segunda vez se dio el aplazamiento de esta diligencia luego de que el abogado defensor alegará que necesitaba tiempo para estudiar el caso ya que hace pocas horas estaba al frente de este. Daniel Cárdenas, fiscal 2 especializado.



"Quiere dejar la Fiscalía constancia que lo que pareciera verse es un intento de aplazar y aplazar esa audiencia. La Fiscalía está de acuerdo que tiene derecho a preparar si defensa. Pero lo que si pide la Fiscalía en este caso, es que si va acceder a reprogramar esta se haga en el menor tiempo posible" añadió.



Ante esto, Bula aseguró que fue notificado sobre el tiempo de la nueva audiencia de imputación del día lunes, por lo que no tuvo el tiempo suficiente para designar un abogado de confianza.



"La primera citación me llego el viernes a las 8 de la noche. El 2 de mayo era martes porque era festivo. Y esta otra citación me llego nuevamente el viernes a las 8 de la noche" aseguró Bula.



Por otra parte, Bula señaló que está siendo víctima de extorsiones por parte del CTI por lo que pidió que no fuera trasladado de Centro de reclusión y afirmó que cualquier atentado contra su vida sería responsabilidad de esta entidad y de la Fiscalía.



"Quiero que quede conocimiento que no tengo ningún principio de oportunidad con la Fiscalía. Yo de mi parte quería hacer ese procedimiento porqué aquí reposan denuncias contra miembros del CTI por extorsión contra mi persona y me están poniendo en el Búnker a ser vigilado por el CTI. Quiero que quede conocimiento claro que lo que pase en mi integridad física en el Búnker, es responsabilidad de la Fiscalía y el CTI" afirmó.



Finalmente, la Fiscalía aseguró que estos traslados están a cargo del INPEC y no bajo su competencia.