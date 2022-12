Otto Bula le asegura a la Fiscalía que no sabe quiénes son ‘Los Buldócer’

Blu Radio conoció la última declaración de Otto Bula ante la Fiscalía General de la Nación, fechada el 2 de noviembre, en la que los fiscales del caso, le muestran las declaraciones de Federico Gaviria sobre el denominado grupo de ‘Los Buldócer’ para que confirme cuáles miembros del Congreso participaron en las gestiones a favor de Odebrecht.



Frente a esto, Bula dice que no sabe quiénes hayan estado en el grupo y que el único que debe saber es Bernardo ‘Ñoño’ Elías.



“Quien puede aportar información concreta sobre el punto de qué senadores participaron es Bernardo Elías, porque él coordinaba todo eso.

Nunca me reuní con los demás congresistas, todo lo coordinaba yo con Elías, él me decía que eran 10 o 12”, dijo.



Sin embargo, aseguró que el único que le mencionó el ‘Ñoño’ fue Antonio Guerra, pero que nunca lo vio en reuniones.



Bula aclara que todo lo que cuenta era lo que le decía Elías y que siempre hablaba de que eran más congresistas de las comisiones de presupuesto los que se encargaban de ayudarle en el tema del contrato de estabilidad jurídica para Odebrecht.



Otro de los nombres que menciona en su última declaración es el del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con respecto a la viabilidad del contrato de estabilidad jurídica.



Le puede interesar: La defensa del ‘Ñoño Elías’ pide contrainterrogar a Gaviria y a Bula.



Bula añadió que Luis Miguel Pico, quien para la época era funcionario del Ministerio de Exterior, fue clave para que le dieran el visto bueno.

“No sé por qué, pero creo que ese ministerio debía darle el visto bueno al contrato de estabilidad jurídica”, puntualizó.



Incluso, asegura Bula, el ministro de Hacienda había devuelto varías veces el contrato diciendo que no era viable.



“Después de la gestión de los congresistas se consigue la ‘viabilización’ en un tiempo muy rápido, de dos a tres meses, inclusive fue aprobado antes del 31 de diciembre de 2012”, asegura.



Enfatiza que quien firmó ese contrato fue el entonces viceministro de Transporte y ministro encargado, Javier Hernández, también investigado por irregularidades en la adjudicación del SITP.



“Ese contrato lo firma el ministro de Transporte y lo aprueba el comité de estabilidad jurídica que, si mal no estoy, lo libera el Ministerio de Comercio Exterior, donde trabajaba Luis Miguel Pico”, agregó.



Ocaña – Gamarra



Sobre las gestiones para la adición del contrato Ocaña - Gamarra, Bula reitera lo que ha dicho en otras diligencias. Que el exministro de Transporte, Miguel Peñaloza, “tenía una parte activa en ayudar a Odebrecht a la consecución de contratos en Colombia”.



Asimismo, dice que los primeros acercamientos los tuvieron ‘Ñoño’, Gaviria, Martorelli y él y fue donde se arregló el porcentaje (4 %) por la adjudicación de ese contrato a Odebrecht.



“Ese punto, que dice Federico Gaviria de que Martonelli preciso que debían sentarlo con Luis Fernando Andrade, Presidente de la ANI, fue verdad. Esas fueron las dichosas reuniones que se hicieron en el apartamento del senador Elías”, dijo.



Además, dice que hay una carta de la ANI donde le propone a Odebrecht no hacer la carretera Berrío a la Ruta del Sol II, sino Ocaña- Gamarra.



Los dineros habrían sido repartidos un 2 % para el ‘Ñoño’, un 1 % para Plinio Olano y para Federico Gaviria y Otto Bula un 0,5 % cada uno. Según Bula, Olano manejaba otros congresistas de la sección sexta del Senado. “Nuestra gestión fue aligerar y mejorar las condiciones de contratación y estructuración de Ocaña - Gamarra”, puntualizó.