Paciente con cáncer lleva todo enero en sala de urgencias sin habitación

Wilson Suárez Morales es un paciente de 65 años con un estado de cáncer de linfoma avanzado. Desde el 4 de enero está siendo atendido en una sala de urgencias en la clínica La Foscal de Bucaramanga. El hospital se niega a ubicar a Suárez y entregarle los tratamientos porque la EPS Coomeva le adeuda una cantidad de dinero que no ha sido pagada.

Marcela Maestre es una abogada que perdió a su hermano también de un cáncer siendo atendido por Coomeva. Está tratando de ayudar al adulto mayor, pero asegura que hasta ahora no ha podido hacer mucho.

El 4 de octubre de 2017 Maestre interpuso una tutela a nombre de la esposa del paciente, que fue fallada a favor del señor Suárez y que ordenó brindarle todos los insumos y la atención necesaria para su cuidado y recuperación.

Coomeva no cumplió en algunas cosas y Maestre decidió instaurar una acción de desacato que terminó el pasado 12 de enero con una orden de arresto por tres días al coordinador nacional de cumplimiento de fallos judiciales de la EPS, Luis Alfonso Gómez Arango, y con directriz para cumplir el fallo de tutela de octubre.

Pese a esto, Maestre asegura que las condiciones del paciente son precarias.

“Él está en un cubículo, en una sala de urgencias. Tiene sonda para poder alimentarse, tiene crisis nerviosa que ha llevado al paciente a estar amarrado, tiene pañales porque no está controlando esfínteres, y está en un cubículo. Por su condición, él tiene que estar aislado y lo que dice la clínica es que no pueden pasarlo a un piso porque Coomeva tiene un pasivo grande con el hospital. Él no está recibiendo ningún tipo de tratamiento, a pesar de que se le ha solicitado por neurología y por hematología. Pero nada ha pasado. Solo le están tomando signos vitales y haciéndole nebulizaciones y eso va contra su dignidad”, señaló.

Y añadió que a pesar de que la clínica le dio un presupuesto de 75 millones de pesos para su tratamiento, “Coomeva solo desembolsó 15 millones y aún tampoco con eso, han querido atenderlo como deben”, concluyó.

BLU Radio se comunicó con Coomeva, de donde señalaron que “ya salió el segundo pago en complemento a la IPS y un auditor médico de la EPS se comunicará con la familia para informarle de los avances”.