"Pa’lante ministro": presidente Duque revela últimas palabras y momentos de Carlos Holmes Trujillo

El presidente Iván Duque, en entrevista con Mañanas BLU, habló sobre el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien falleció en la madrugada de este martes. El jefe de Estado reveló de lo que hablaron en sus últimas conversaciones.

"Me llamó tan pronto fue diagnosticado de coronavirus. Lo sentí bien de ánimo, vigoroso. En ese momento no me manifestó que tuviera algún síntoma. Después, ya cuando se hospitalizó en en Bogotá me dieron la información de que tenía algunos síntomas leves. En dos días su situación se tornó un poco más compleja. Después vino un proceso de intubación preventiva, pero en los últimos días veíamos un proceso de estabilización que nos daba señales de optimismo", contó el mandatario.

"Siempre que conversábamos cerrábamos la conversación diciéndonos 'pa'lante'. Esa noche, en la última conversación con él me dijo: 'pa'lante' presidente, yo le dije pa'lante ministro", agregó.

El presidente, además, reveló detalles de los últimos días del funcionario y la forma en que su estado de salud cambió rápidamente.

"Su mayor motivación era servirle a Colombia, lo mostraba todos los días. Nunca tuvo ninguna conversación en que me dijera, tengo miedo, no voy a cumplir con una tarea, jamás. Carlos era una persona con un talante vigoroso, lleno de energía y además transmitía alegría en todas las personas que interactuaban con él", afirmó,

"Esa era una demostración de su talante. Carlos Holmes hoy parte de este mundo terrenal, pero murió en el servicio público que era su pasión más grande, cumpliendo con su deber. Trabajando intensamente. Yo le decía que él tenía un motor de 40 años, nunca se amainaba, nunca se quejaba", añadió.

Publicidad

Duque declaró que la partida de Trujillo le causó un fuerte impacto.

"Esta mañana a las 2.30 de la mañana fue informado de su fallecimiento. Ha sido un momento doloroso. Tuve la oportunidad de hablar con su esposa, con Ana Lucía, así como con con sus hijos", narró.

"Es un momento muy doloroso, duele por el amigo, duele por el servidor público, duele por sus seres queridos. Para mí en lo personal, no es solamente la pérdida de un compañero sino una persona con quién compartí enormes vínculos de amistad", indicó.

"Era el ministro con el que tenía más interacción permanente", complementó.

El presidente, además, narró que en el mismo momento en que alcanzó la postulación la Presidencia por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo le manifestó su lealtad con un abrazo y le dijo que a partir de ese momento era un soldado en su causa.

Publicidad

"Eso resume lo que era él, un caballero a carta cabal. Ejerció la política con ética y decencia. Nunca se dejó llevar al ataque personal", dijo Duque.

Escuche al presidente Iván Duque en entrevista con Mañanas BLU: