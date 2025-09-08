Paloma Valencia denunció que Gobierno busca minirreforma y control de medios con proyecto de ley

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia denunció que el Gobierno buscaría tomar posesión de los medios de comunicación en época electoral con un borrador de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de las TIC que le da facultades de policía administrativa. Este proyecto incluye además una sobre tasa al internet fijo en hogares y empresas

Se trata del proyecto de ley 193 de 2025 que fue presentado ante el Senado el 20 de agosto. En el artículo 10 de esta iniciativa se plantea una modificación de la regulación, inspección, vigilancia y control del Ministerio de las TIC.

“Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo facultades de policía administrativa y de toma de posesión, conforme con la Ley y según los procedimientos establecidos para fines similares en la normativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Reglamentar y ejercer la inspección, vigilancia y control de los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, y todo tipo de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas de manera compartida como soporte físico para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones”.

La precandidata planteó la pregunta de qué es lo que busca el Gobierno al darle a MinTIC facultades de policía administrativa y toma de posesión de los medios a seis meses de las elecciones. Agregó que esto es una amenaza contra la libertad de prensa.

El otro punto del proyecto tiene que ver con una sobretasa al internet fijo a los hogares de estratos 5 y 6 y a las empresas medianas y grandes, con la que se prevé recaudar medio billón cada año.

La senadora aseguró que está bien implementar un cobro cruzado donde los estratos 5 y 6 ayuden a subsidiar el internet de las familias vulnerables, pero una tarifa del 30 % al internet fijo es exagerada. Más aún cuando el Fondo TIC contará con $1,2 billones de inversión para 2026.

La semana pasada se designaron como ponentes de esta iniciativa a los congresistas Alejandro Chacón, León Fredy Muñoz, Julián Gallo, Paloma Valencia y Jorge Enrique Benedetti. Aún no ha sido radicada la ponencia ni se ha empezado a discutir en comisiones; hasta ahora iniciará su primera discusión.