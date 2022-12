Palomino pierde tutela para prohibir venta de libro de la Comunidad del anillo

El funcionario judicial consideró que con la publicación del libro no se vulneraron los derechos fundamentales del exdirector de la Policía Nacional.



Según el general retirado Rodolfo Palomino, el abogado Jesús Vergara vulneró sus derechos al buen nombre, honra, intimidad humana y dignidad humana de su familia, pues se utilizaron fotografías sin su permiso o autorización.

“Se desconoce mi derecho a la dignidad humana, con una publicación que tiene un ánimo sensacionalista y lucrativo, donde quien publica como autor del libro, busca satisfacer sus ánimos amarillistas con una fotografía del suscrito en ejercicio del cargo del Director, buscando con ello llamar la atención y captar adeptos para su libro”, señalaba la tutela.



Cabe recordar que la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria al general Palomino por su presunta participación y conocimiento sobre la existencia de dicha red de prostitución.