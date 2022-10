Palomino renunció a la dirección de la Policía Nacional

“En cuanto a los hechos conocidos en los últimos días, particularmente el día de ayer (…), he tomado la decisión, en el seno de mi hogar, junto al cuerpo de generales y de cara al país, de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director de la Policía Nacional”, dijo.



El oficial reiteró que toma esa decisión sabiendo que es completamente inocente frente a los cargos que se le imputan. (Lea aquí: Voces políticas piden a Gral. Palomino dar “un paso al costado” ).



“Reconozco a las autoridades judiciales, disciplinarias y con la certeza absoluta y plena que no soy culpable de ninguno de los cargos que se me imputan”, expresó.



Palomino también dijo que “así como la Fiscalía no ha encontrado mérito” para investigarlo, está seguro que la Procuraduría tampoco lo hará.



El alto oficial agradeció a Dios, al presidente de la República y a los colombianos por permitirle asumir el cargo de la Policía Nacional.



El caso Palomino



El hasta hoy director de la Policía Nacional es investigado por la supuesta creación y puesta en marcha de una red de prostitución masculina en la Policía Nacional, denominada ‘La Comunidad del Anillo’.



Los supuestos implicados podrían enfrentar cargos por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas, indicó la Procuraduría este martes al abrir una investigación formal contra el oficial.



Además, la Procuraduría anunció que investiga a Palomino por "posible incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas".



El 3 de diciembre pasado la Fiscalía inició una investigación por interceptaciones ilegales contra la periodista Vicky Dávila, directora de La FM.



Dávila había revelado las acusaciones de acoso sexual del coronel Reinaldo Gómez contra el general Palomino.



Palomino ha dicho que estas acusaciones son una "campaña de desprestigio" a la que ha sido sometido y se dijo dispuesto a colaborar con las "investigaciones pertinentes".



Con AFP