Paola Ochoa se disculpa por comentario sobre Francia Márquez

La panelista Paola Ochoa se disculpó por el comentario que hizo este jueves acerca de la candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, por el cual se convirtió en tendencia en redes sociales.

"Me he sentido muy mortificada en todo esta mañana, ayer y en lo que va de esta mañana. Déjenme pedir disculpas de manera clara, directa y concisa por este episodio de Francia Márquez. En ningún momento fue mi intención ofender a nadie. Quería decir, exactamente, todo lo contrario. Estaba tratando de elogiar, de exaltar, de ensalzar, de todas las maneras posibles a Francia Márquez, por quien siento un profundo respeto, admiración, consideración, porque me parece una líder de la causa feminista y una mujer hecha a pulso, que tuvo que abrirse camino y en medio de un territorio tan olvidado y tan pobre como el Cauca", dijo Paola Ochoa.

"Se me olvidó que uno no puede hablar como escribe, porque lo escrito, escrito queda, pero cuando un habla, las palabras habladas se las lleva el viento y es muy fácil que alguien se quede con un solo fragmento y sin ningún tipo de contexto", agregó.

Sobre el mismo episodio, Néstor Morales, director de Mañanas BLU, también se pronunció.

"Lecciones aprendidas a varias bandas. Hay que entender el contexto de lo que usted dijo, pero es cierto, lo dicho, dicho está. A raíz de estos comentarios, aquí en BLU Radio el tema era el de los vicepresidentes, su figura y en particular, Francia Márquez. Creo que también vale la pena hacer un par de aclaraciones sobre los principios que mueven este programa, esta casa y esta cadena de radio. Ni yo ni BLU Radio está en ningún 'ismo', en ningún partidismo, creemos, o creo yo, que se contribuye al debate público escuchando puntos de vista diferentes, que es lo que intento todos los días, escuchar a personas con quienes no estoy de acuerdo y entender que escuchando a personas que no piensan como uno, es que se fortalece la tolerancia y la democracia, pero eso, entender y escuchar puntos de vista diferentes, no puede significar nunca descalificar personas. Ni a negros, ni a gordos, ni a bajitos, ni a los de izquierda, ni a los de derecha, así que yo creo, Paola, gracias por sus disculpas, creo que eso es lo que corresponde, me parece que es honorable, que después de que se comete un error lo que hay que hacer es eso, reconocer el error, pedir disculpas, pasar la página con el compromiso sincero de no volverlo a hacer", dijo Néstor Morales.

