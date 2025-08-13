Paola Turbay llegó al funeral de su primo Miguel Uribe Turbay: "Jamás concebí este final"

En medio de un emotivo y multitudinario adiós al senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay que está siendo transmitido en vivo, su prima, la reconocida exreina y actriz Paola Turbay, hizo acto de presencia en el funeral, visiblemente conmovida. Su llegada fue un momento de profundo dolor, expresando que "Jamás concebí este final".

Desde el primer momento en que se conoció la noticia, figuras del entretenimiento, líderes políticos y personalidades públicas manifestaron su consternación y enviaron mensajes de apoyo a la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, y a toda su familia. Paola Turbay fue una de las voces destacadas que expresó su profundo dolor por lo ocurrido.

Así se vio a Paola Turbay en el entierro de Miguel Uribe:

Anteriormente, cuando el senador seguía internado en la clínica, Paola Turbay había descrito a su primo con palabras cargadas de afecto: "Miguel siendo Miguel: siempre tan atento y amoroso con quien se cruza en su camino, siempre dispuesto a escuchar. Quien no conocía a Miguel, ahora lo conoce, y seguramente se ha sorprendido al descubrir que es uno de los seres más nobles que existen".

Tras confirmarse oficialmente la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe, Paola Turbay volvió a pronunciarse con un mensaje cargado de sentimiento. En este, no solo destacó su calidad humana, sino también el vacío que deja en la vida política y social del país.

Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración escribió en sus redes.

Qué relación tiene Miguel Uribe con Paola Turbay

La relación familiar entre Paola Turbay y Miguel Uribe Turbay se establece a través de sus abuelos: El abuelo de Paola Turbay, Aníbal Turbay, era hermano de Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala es el abuelo materno de Miguel Uribe Turbay, ya que es el padre de Diana Turbay, la madre de Miguel.

