Papa me pidió seguir buscando una salida pacífica en Venezuela: Santos en Blu Radio

El presidente Juan Manuel Santos reveló en entrevista con Blu Radio los detalles de la última conversación que sostuvo con el papa Francisco antes de que culminará su visita oficial a Colombia.

Santos aseguró que el sumo pontífice le pidió seguir trabajando para encontrar una salida negociada a la crisis que se vive en Venezuela.

“Le dije que aquí en Colombia siempre acogeríamos a nuestros hermanos venezolanos con cariño, que este es territorio de acogida como él mismo lo llamó y que en nosotros tiene a sus mejores aliados porque somos el país que más le interesa el bienestar de los venezolanos para ojalá tener una solución pacífica”, narró Santos.

Además, dijo que le prometió al sumo pontífice seguir acogiendo a los venezolanos que busquen refugio en el país.

“Me dijo que tenemos que estar siempre dispuestos a perseverar buscando el diálogo, buscando la salida pacífica y eso es lo que vamos a hacer”, añadió.

Sobre el golpe que recibió el papa Francisco en su rostro, dijo que cuando le preguntó simplemente sonrió y le expresó que sería otro de los recuerdos que se llevaba del país.

“Hizo más bien un chiste sobre eso, dijo que se lleva ese recuerdo bueno de Colombia. Algo que le sucedió infortunadamente, pero lo tomó con mucho humor”, expresó el presidente.

Finalmente, el mandatario reiteró el mensaje de paz que dejó el santo padre en el país y prometió seguir trabajando por ella.

“Le prometí que no cesaremos un solo minuto en la construcción de una paz estable y duradera, le pedí que no nos abandone y que siempre nos lleve en sus oraciones. Le entregué la paloma que desde el inicio del proceso de paz he llevado conmigo porque la paz ya vuela sola”, destacó.

“Realmente Colombia hoy es un mejor país gracias a él”, finalizó.