Paralizará la administración: defensor del Pueblo sobre cierre de Contraloría

Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, se refirió en Mañanas Blu a la difícil situación que afronta la Contraloría que debe entregar su sede desde el próximo 1 de enero, razón por la cual había interpuesto una tutela para evitarlo.

“Lamentablemente nos encontramos con la sorpresa que no fueron atendidos los memoriales, que no me recibieron la declaración y, que en el término de 6 horas, se falló una tutela. Me llama la atención que las quejas que recibimos permanente son por los vencimientos de términos de los jueces y, en este caso, en 6 horas, se falló una tutela sin sustanciarla”, señaló.

Otálora planteaba en la tutela que un juez constitucional ordenara un plazo por espacio de dos, tres meses, mientras se busca una sede que pueda tener las condiciones y que el litigio continuara después.

“Creo que hay un tema de negación de justica, creemos que como mínimo se debería haber sustanciado la tutela, haber practicado y agotado todas la pruebas y a partir de ahí tomar una decisión”, afirmó.

Con respecto a lo que se viene ante esta situación caótica que vive el ente fiscal, el defensor del Pueblo manifestó que “creo que las instituciones no han dimensionado la parálisis de la administración pública que se avecina por unos meses, el desmonte del salón de sistemas vale 22 millones de dólares y se demora dos meses”.

“Como mínimo van a durar más de dos meses paralizados porque no van a tener acceso al certificado de antecedentes fiscales que lo requiere cualquier colombiano para posesionarse en un cargo público o para suscribir un contrato con el Estado”, sentenció.