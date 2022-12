Paro camionero ya está en marcha en todo el país

Aguilar afirma que la decisión obedece a las dificultades diarias que enfrentan los conductores, la situación económica y los incumplimientos del 80% de los acuerdos pactados hace un año y tres meses cuando se realizó el paro anterior.

“El señor ministro no nos quiso bajar del correo del Ministerio un decreto dañino en contra del transporte de carga y en general, prácticamente aquí se acababa la regulación uno a uno y ponía vida útil de los camiones de 15 años”, dijo.

“También en la parte que tiene que ver con que el Gobierno no quiso aceptar el Sistema de Información de Costos Eficientes (SICE) que reemplazará la pasada tabla de fletes, y el señor ministro no los ha querido implementar, y esto nos ha llevado prácticamente a que los camioneros no ganemos ni siquiera para la comida en los viajes”, agregó.

Del mismo modo, manifiestó irregularidades con algunos contratos con empresas a las que les transportan carbón en la costa, como también los dineros de la chatarrización que no fueron entregados a los camioneros por parte del Ministerio de Hacienda.

Aguilar señaló que llevan 80 reuniones en 14 meses con el Gobierno y aún no se sienten conformes con las soluciones planteadas, pues consideran que “falta de voluntad política”.

“El primer acuerdo era el (SICE) y no se cumplió, segundo acuerdo; que el gobierno nacional tumbaba la resolución 23 08, tercer acuerdo; que el gobierno buscara la manera de darle un trato digno a los conductores en los diferentes cargues y descargues, adecuando sitios logísticos. También se dijo que los camioneros íbamos a tener un análisis en el Ministerio de Trabajo para tener un régimen diferente al que tenemos, porque desafortunadamente nos tienen pagando la seguridad social sobre el valor que tenemos que liquidar (...) 3.300 conductores solamente en Bogotá, podemos estar llegando fácilmente 330.000 conductores a nivel nacional”, indicó.

Sin embargo, en diálogo con Blu Radio, el Ministerio de Transportes aseguró que serán uno 80.000 los conductores que se sumarán al paro.

Se ratificó que hasta que no se cumpla el último punto planteado, no se levantará el paro y que no se esperan más acuerdos, ni mesas de trabajo sino acuerdos decretados y resoluciones.