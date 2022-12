Pastor violador trataba a sus fieles y víctimas por infecciones genitales

las integrantes de la iglesia Salem, en Pasto, que cayeron en los engaños religiosos hecho por Gámez y otras mujeres del culto.

“No hubo embarazos no deseados porque él tenía hecha la vasectomía” y las mujeres que tuvieron infecciones genitales “fueron recetadas por él mismo porque antes de ser pastor fue médico”, dijo.

Karen, quien perteneció hace cinco años a lo que ella denominó “secta” y de la que se retiró por la evidencia de abuso, dijo que Gámez “lo manejó oculto porque ante la iglesia era otra cosa”.

“Estamos con un hombre con la figura de apóstol, que tomaba su autoridad para poder llegar a las mujeres. Era dictatorial y muy fuerte, la gente le tenia miedo y lo que él decía se hacía”.

“Las niñas tenían la figura que él era perfecto y que debía hacerse lo que él decía, tenía mujeres que le ayudaban a lavar el cerebro a las niñas” y usaban la biblia para ello.

“El Cantar de los Cantares es un libro poético donde se narran historias de amor entre un hombre y una mujer y fue malinterpretado”, una de las niñas narró en su declaraciones que Gámez le dijo que la iglesia “era la casa del banquete y mi bandera es el pene con el que te tengo que penetrar”, dijo.

Karen se atrevió a denunciar cuando una de las niñas le dijo que se iba a retirar de la iglesia por miedo y “porque se sentía muy mal”.

Según la víctima, “la iglesia del pastor Gámez tiene 4000 fieles en Pasto y varias iglesias en el país”.

El drama de Karen no ha terminado, no solo no ha logrado que su denuncia sirva para condenar a este pastor sino que su defensa la ha demandado por injuria y calumnia, al acusarla de haber grabado ilegalmente y con “malas intenciones” el vídeo de prueba.