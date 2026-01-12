En vivo
Paz Electoral: la estrategia de la Procuraduría para blindar las elecciones de 2026

Durante el plan retorno del puente festivo, la Procuraduría activó la iniciativa Paz Electoral en las principales vías del país para concientizar a las ciudadanía de su rol en las elecciones como votantes.

