Paz Electoral: la estrategia de la Procuraduría para blindar las elecciones de 2026

Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha este lunes festivo la primera gran jornada nacional de sensibilización sobre la iniciativa Paz Electoral, una estrategia que busca garantizar que los comicios de este año se desarrollen con plenas garantías democráticas, seguridad, transparencia y respeto por la voluntad popular expresada en las urnas.

Desde tempranas horas del 12 de enero, equipos de la Procuraduría están presentes en los principales accesos vehiculares de las ciudades capitales del país para recibir a millones de colombianos que regresan a sus hogares tras el último puente festivo de la temporada.

El objetivo de esta movilización de los funcionarios a estos puntos es invitar a la ciudadanía a comprometerse activamente con la defensa del proceso electoral y recordar que cada voto será determinante para el futuro institucional del país.

Durante la jornada, funcionarios de la Procuraduría entregan mensajes impresos y dialogan con los ciudadanos sobre la importancia de participar de manera consciente en las elecciones de 2026, en un contexto marcado por alertas tempranas sobre riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios.



Recordemos que Colombia acudirá a las urnas en tres oportunidades este año. El 8 de marzo se realizarán las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta para elegir al próximo presidente de la República; y el 21 de junio, de ser necesario, se definirá el nuevo mandatario en una segunda vuelta presidencial.

La estrategia de Paz Electoral es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde hace varios meses ha emprendido una cruzada institucional para que las elecciones se realicen tal como lo establece la Constitución.

La iniciativa tomó fuerza luego de que, desde distintos sectores políticos y sociales, comenzaran a circular versiones sobre posibles amenazas o riesgos para el proceso electoral. Frente a este escenario, el procurador Eljach asumió como una de sus principales responsabilidades la defensa del orden democrático.

En ese contexto, Eljach estableció varias premisas que, a su juicio, deben orientar el proceso electoral de 2026: elecciones libres, seguras, oportunas, conscientes y con pleno respeto por los resultados.

El jefe del Ministerio Público ha insistido en que el voto ciudadano no solo define quién gobierna, sino también el tipo de leyes, políticas públicas y decisiones que marcarán el rumbo del país. Por eso, ha hecho un llamado reiterado a que los colombianos ejerzan su derecho al voto sin presiones y con plena conciencia de su impacto.

La estrategia también contempla la vigilancia sobre la conducta de los funcionarios públicos, para evitar la intervención indebida en política y el uso de recursos del Estado en favor o en contra de candidatos o partidos.

Asimismo, busca garantizar la seguridad de las urnas el día de los comicios y advertir sobre los riesgos que representan las organizaciones armadas ilegales, la desinformación y los ciberataques.