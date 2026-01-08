En vivo
Misión de observación electoral de la Unión Europea acompañará elecciones de 2026 en Colombia

La Registraduría Nacional hizo el anuncio sobre el acompañamiento que hará la misión de observación a las elecciones legislativas y de primera vuelta a la presidencia de la República.

