Misión de observación electoral de la Unión Europea acompañará elecciones de 2026 en Colombia

La Unión Europea desplegará en los próximos días una misión de observación electoral en Colombia para acompañar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso democrático.

La invitación fue extendida el pasado 24 de septiembre de 2025 por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luego de esto , el 18 de diciembre, la Delegación de la Unión Europea, la Registraduría y otras entidades firmaron el acuerdo administrativo que oficializa el acompañamiento internacional a los comicios.

La misión observará las elecciones de Congreso, programadas para el 8 de marzo, y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, en un contexto clave para la democracia colombiana.



El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la importancia de este acompañamiento internacional para garantizar la legitimidad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana.

Además el jefe del organismo electoral aseguró que la observación internacional es determinante para el buen desarrollo de la democracia y recordó que la entidad avanza en la implementación de las recomendaciones formuladas por misiones nacionales e internacionales que acompañaron las elecciones de 2022 y 2023.