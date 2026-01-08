Estos son los seis candidatos presidenciales cuyas firmas ya fueron avaladas por Registraduría

Se trata de Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero y Mauricio Lizcano, quienes superaron el umbral mínimo equivalente al 3% de los votos válidos de las últimas presidenciales, es decir 21.173.842.

Los equipos de cada uno de los candidatos ya recibió la notificación por parte de la dirección del Censo Electoral.

Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval.



Gracias a cada ciudadano que firmó y creyó, a mi familia y a mi equipo, y a la Organización Electoral por su… pic.twitter.com/CsRE946w1A — David Luna (@lunadavid) January 8, 2026

La Registraduría continuará entonces con la revisión de las firmas, que entre todos los 22 comités alcanzan las 28 millones y antes del 21 de enero, entregará el reporte final pues aún están pendientes otros nombres como Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Abelardo de la Espriella, entre otros. Este último fue quien más firmas entregó.

Por otra parte, la entidad informó que candidatos como Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez , Pedro Pablo Díaz García, Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihaly Flandorffer Peniche y Alexander Francisco Henao Otálora no recibieron la certificación al no alcanzar el umbral pedido.