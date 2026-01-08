En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Estos son los seis candidatos presidenciales cuyas firmas ya fueron avaladas por Registraduría

Estos son los seis candidatos presidenciales cuyas firmas ya fueron avaladas por Registraduría

La Registraduría confirmó la certificación de los primeros candidatos presidenciales que cumplieron el requisito de firmas necesarias para mantenerse en la carrera hacia la Casa de Nariño en 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad