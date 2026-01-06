Pilas: este es el último plazo para inscribir la cédula y votar al Congreso

La Registraduría Nacional confirmó que el 8 de enero es la fecha límite definitiva para realizar la inscripción de la cédula o solicitar el cambio de puesto de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo. Quienes completen el trámite antes de este jueves quedarán habilitados de una vez para votar tanto en Congreso como en las presidenciales.

Si usted no logra inscribirse antes del 8 de enero, perderá la oportunidad de votar para el Congreso de la República. No obstante, el calendario electoral contempla una segunda oportunidad exclusivamente para las presidenciales: del 9 de enero al 31 de marzo se reabrirá el proceso únicamente para quienes deseen elegir al sucesor de Gustavo Petro.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

ABC del trámite en la Registraduría

El proceso es presencial y requiere únicamente su cédula de ciudadanía (ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital). Tenga en cuenta los siguientes puntos clave:

Puntos de atención: puede acudir a cualquier sede de la Registraduría en el país, de lunes a viernes en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Puntos móviles: en las principales ciudades del país, la entidad ha dispuesto puntos en, por ejemplo, centros comerciales que suelen tener horarios extendidos.

Colombianos en el exterior: el trámite se debe realizar directamente en el consulado más cercano a su lugar de residencia.



Es importante aclarar que no todos los ciudadanos deben inscribirse. Solo deben hacer el trámite quienes hayan cambiado su lugar de residencia o aquellas personas que tengan una cédula expedida antes de 1988 y nunca hayan ejercido su derecho al voto.

Los jóvenes que tramitaron su cédula recientemente están inscritos de oficio en el puesto de votación más cercano a la dirección que dieron al momento de sacar el documento.