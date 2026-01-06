En vivo
Pilas: este es el último plazo para inscribir la cédula y votar al Congreso

Si cambió de barrio o ciudad y quiere participar en la elección de los próximos senadores y representantes a la Cámara, el reloj corre en su contra.

Las elecciones legislativas de Colombia de 2026 se realizarán el domingo 8 de marzo.
Registraduría Nacional
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

