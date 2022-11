Paz, mermelada y corrupción: temas del debate presidencial a dos días de elecciones

Los cinco principales candidatos presidenciales se encontraron en un nuevo debate presidencial liderado por Casa Editorial El Tiempo. En la discusión, que se extendió a más de dos horas, los aspirantes hablaron de paz, gobernabilidad, alianzas, garantías electorales y seguridad jurídica para las Fuerzas Militares y la Policía, entre otros temas.

Las pullas fueron protagonistas, aunque los candidatos procuraron guardar la mayor parte del tiempo para expresar algunas de sus propuestas y reflexiones sobre temas de coyuntura.

Germán Vargas Lleras reiteró su preocupación sobre la posibilidad de que se abra nuevamente el acuerdo de paz, específicamente en el punto relacionado con la extradición de excombatientes que reincidan en delitos.

“Tuvimos conocimiento esta semana de que las Farc le han presentado al Gobierno Nacional la reapertura del acuerdo que fue suscrito para abordar particularmente los temas de la extradición. Muy grave asunto porque si, a estas alturas y con fundamento en el caso de Jesús Santrich, vamos a renegociar todo el acuerdo de paz, que lo sea para todo, no solo para los temas de la extradición”, expresó el candidato de Cambio Radical y el grupo significativo ‘Mejor Vargas Lleras’.

Iván Duque nuevamente recibió críticas por lo que muchos han considerado su falta de experiencia, sin embargo, él se defendió.

“En la política tradicional está siempre deslegitimar al otro, sacar ataques de cualquier lugar. Yo vengo hoy a aspirar a la Presidencia de Colombia porque tengo una experiencia también de 20 años de carrera en los que he trabajado en desarrollo, donde he participado en proyectos, donde he hecho parte de equipos económicos, donde he tenido la posibilidad de liderar”, afirmó Duque.

Humberto De la Calle, candidato presidencial del Partido Liberal, cuestionó que, más que la juventud o inexperiencia, Iván Duque tendría que luchar la sombra del expresidente Álvaro Uribe.

“Iván, nunca he hecho críticas sobre tu juventud. Tú apelas a Canadá y Francia, pero ellos no tenían a Uribe respirándoles en la nuca”, puntualizó De la Calle.

El exjefe negociador también aprovechó para reiterar su defensa al acuerdo de paz con las Farc y expresó que “no se puede desbaratar lo pactado”.

Insisten en denuncias sobre posible fraude

Gustavo Petro habló de la importancia de la jornada del próximo domingo en la que dijo se van a enfrentar dos grandes fuerzas y no cinco candidatos: la corrupción y la ciudadanía.

El exalcalde de Bogotá, hoy candidato del movimiento Colombia Humana, afirmó que es fácil promover la lucha contra la corrupción y hacerse elegir abrazado con los corruptos, al tiempo que insistió en que en la organización electoral se pueden comprar paquetes electorales enteros y que los dineros con que se compran los votos provienen del narcotráfico y el robo de las regalías, entre otros.

Candidatos como Iván Duque y Germán Vargas Lleras aprovecharon el debate para cuestionar a Petro y expresaron que, si bien el sistema electoral requiere reformas, no se puede afectar la institucionalidad a pocos días de unos comicios.

Vargas dijo, por ejemplo, que Petro cuenta hoy con la mayoría de los jurados de votación, refiriéndose a profesores que estarían avalando su candidatura y cumplirán el próximo domingo con la tarea de ser jurados.

“Gustavo, si usted tiene alguna prueba de que alguna campaña está provocando un fraude electoral, está a tiempo de denunciarla”, agregó Vargas Lleras.

‘Gabinetología’

En el debate también hubo espacio para hablar de quiénes podrían integrar el gabinete del próximo presidente. Sergio Fajardo reiteró que la mitad de su gabinete estaría integrado por mujeres, Iván Duque habló de personas con conocimiento técnico y que representen las diferentes regiones del país, Humberto De la Calle planteó la necesidad de incluir a afrodescendientes y personas de distintas regiones, mientras que Petro se refirió incluso a la posibilidad de que algunos de sus actuales contrincantes hagan parte de un eventual gobierno suyo.

Germán Vargas Lleras fue el único que se atrevió a poner nombres sobre la mesa y habló del senador Carlos Fernando Galán, el exministro David Luna, el economista Santiago Pardo, y Juan Pablo Córdoba, actual presidente de la Bolsa de Valores.

Los candidatos se volverán a encontrar este viernes en su último debate, organizado por Caracol Televisión, previo a enfrentarse en las urnas en la primera vuelta presidencial. La transmisión iniciará a las nueve de la noche, con cubrimiento especial de Blu Radio.